Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

Göztepe'de Mehmet Sepil başkanlık görevini bıraktı

Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü'ndeki başkanlık görevini bıraktığını açıkladı. Sepil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü'nün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de bu sezon istediğini bulamayan Göztepe'de kulüp başkanı Mehmet Sepil, görevinden istifa etti.

Mehmet Sepil konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübü'nün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır." ifadelerini kullandı.

14 YILLIK HASRETE SON VERDİ

ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra pek çok projede görev alan Mehmet Sepil, 2. Lig'den aldığı kulübü yapılandırarak Süper Lig'e kadar çıkarmıştı.

2014 yılında Göztepe'yi 7,5 milyon dolar karşılığında satın alan ve kulübün bütün borçlarını üstlenen Sepil, kulüp içerisinde ciddi bir yapılandırma başlatarak 3 yıl içerisinde Göztepe'yi 2. Lig'den, Süper Lig'e çıkarmış ve kulübün 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermişti.

ABRAMOVICH İDDİASI GÜNDEMİ SARSMIŞTI...

En büyük iddia ise İngiltere basınından gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşının yaptırımlarından etkilenen ve satışa çıkardığı Avrupa devi kulübü Chelsea'ye İngilizler tarafından el konulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği ifade edilmişti. İngiliz The Telegraph Gazetesi, Abramovich'le ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı. Thom Gibbs imzalı haberde Abramovich'in Göztepe'ye yatırım yapabileceği belirtilmişti. Haberde Abramovich'in yatırım yapabileceği kulüplerle ilgili öneriler sıralandı.