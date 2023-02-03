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Yerel Gözlerinize inanamayacaksınız: Diyarbakır'da bir kuzu 6 ayaklı olarak doğdu!
Yerel

Gözlerinize inanamayacaksınız: Diyarbakır'da bir kuzu 6 ayaklı olarak doğdu!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 6 ayaklı olarak doğan kuzu görenleri hayretler içinde bıraktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 11:30:00 -
Gözlerinize inanamayacaksınız: Diyarbakır'da bir kuzu 6 ayaklı olarak doğdu!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 6 ayaklı olarak doğan kuzu görenleri hayretler içinde bıraktı.

Çınar ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alan Bayırkonak (Koriyê) Mahallesinde 6 ayaklı olarak dünyaya gelen kuzu görenlerin şaşırtıyor.

Hayvancılık ile uğraşan Salih Karacadağ'a ait olan kuzu, 6 ayaklı olması nedeniyle yürümekte zorlanıyor. (İLKHA)

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