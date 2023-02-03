Gözlerinize inanamayacaksınız: Diyarbakır'da bir kuzu 6 ayaklı olarak doğdu!
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 6 ayaklı olarak doğan kuzu görenleri hayretler içinde bıraktı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 6 ayaklı olarak doğan kuzu görenleri hayretler içinde bıraktı.
Çınar ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alan Bayırkonak (Koriyê) Mahallesinde 6 ayaklı olarak dünyaya gelen kuzu görenlerin şaşırtıyor.
Hayvancılık ile uğraşan Salih Karacadağ'a ait olan kuzu, 6 ayaklı olması nedeniyle yürümekte zorlanıyor. (İLKHA)