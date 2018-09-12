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Gözler Merkez Bankası PPK toplantısında

Para piyasaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:54
Gözler Merkez Bankası PPK toplantısında

Enflasyondaki artış ve kurdaki dalgalanmaya dikkat çeken çevreler PPK’dan yeni bir faiz artışı beklentisi içinde bulunurken, ekonomi yönetimi sürdürülebilir bir istikrar için sıkı para politikasından ödün verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından Merkez Bankası, “Merkez Bankası, ağustos enflasyonu sonrası açıklama yaptı. TCMB, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirileceği” açıklamasında bulunmuştu.

ERDOĞAN: KARŞISINDA BENİ BULUR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bir defa faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan da kurtulacağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunun aksini yapmaya kalkanlar karşısında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bunu lobisi de finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum devletin bankaları da bu işin içindedir. Bu işi er ya da geç çözeceğiz” diyerek faiz lobisine sert çıkmıştı.

Sermaye piyasaları için güçlü adımlar atacaklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise “Önümüzdeki dönemde faiz ve enflasyon düşecek” mesajı verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:54
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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