Gözler Konya'daki o araziye çevrildi! Yerin altından fışkıracağına kesin gözüyle bakılıyor
Konya’nın Tuzlukçu ilçesi sınırları içinde beyaz petrol olarak adlandırılan beş adet jeotermal kaynak aranacak.
Konya’nın Tuzlukçu ilçesi sınırları içinde 5 adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak aranacak.
Seral Turizm Madencilik Gıda Limited Şirketi tarafından Konya İli, Tuzlukçu İlçesi, Kundullu Mahallesi civarında ARA.42.00.2020.JEO.12 ruhsat numaralı (ER: 3398517) 962,43 hektarlık alan içerisinde 5 ayrı poligonda “Jeotermal Kaynak Arama” projesi planlanıyor. Projenin değeri 2 milyon TL olarak hesaplanıyor. 962,43 hektarlık alan içerisinde her biri 2500 m2 olan 5 adet sondaj kuyusu açılacak.
Arama çalışmalarını sona ermesi ile jeotermal kaynağa ulaşılarak olumlu sonuç alınırsa üretim aşamasına geçilecek.
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