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Ekonomi Gözler Konya'daki o araziye çevrildi! Yerin altından fışkıracağına kesin gözüyle bakılıyor
Ekonomi

Gözler Konya'daki o araziye çevrildi! Yerin altından fışkıracağına kesin gözüyle bakılıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-17 08:32:00 -
Gözler Konya'daki o araziye çevrildi! Yerin altından fışkıracağına kesin gözüyle bakılıyor

Konya’nın Tuzlukçu ilçesi sınırları içinde beyaz petrol olarak adlandırılan beş adet jeotermal kaynak aranacak.

Konya’nın Tuzlukçu ilçesi sınırları içinde 5 adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak aranacak.

Seral Turizm Madencilik Gıda Limited Şirketi tarafından Konya İli, Tuzlukçu İlçesi, Kundullu Mahallesi civarında ARA.42.00.2020.JEO.12 ruhsat numaralı (ER: 3398517) 962,43 hektarlık alan içerisinde 5 ayrı poligonda “Jeotermal Kaynak Arama” projesi planlanıyor.  Projenin değeri 2 milyon TL olarak hesaplanıyor. 962,43 hektarlık alan içerisinde her biri 2500 m2 olan 5 adet sondaj kuyusu açılacak.

Arama çalışmalarını sona ermesi ile jeotermal kaynağa ulaşılarak olumlu sonuç alınırsa üretim aşamasına geçilecek.

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Yorumlar

Altan Ertunç

Lan yine akaryakıta veya elektriğe zam gelecek galiba. Akit gazetesi yine bir yerde maden veya petrol buldu.

düşünür

böyle giderse konya ovasından kum ve tuz fışkıracak. Taban suyu her geçen yıl daha derine kaçıyor. her yer obruk oldu. anadolu nun ortası sahra çölü olacak. siz bunlara tedbir alın.
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