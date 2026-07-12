Dışişleri'nden Suriye'ye taziye mesajı! Fırat Nehri'nde feci feribot faciası yaşanmıştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen ve can kayıplarına yol açan feci feribot kazasının ardından Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler için Suriye halkına ve hükümetine başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki feribot kazasına ilişkin açıklama yapıldı.
Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Türkiye'nin, Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.
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