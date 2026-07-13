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Türkiye’de yol kenarlarında fışkırıyor, ama neredeyse hiç kimse bilmiyor! Kilosu tam 53 bin lira

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Türkiye’de yol kenarlarında fışkırıyor, ama neredeyse hiç kimse bilmiyor! Kilosu tam 53 bin lira

Avrupa’nın lüks restoranlarında kilosu 1000 Euro'ya (yaklaşık 53 bin lira) alıcı bulan yabani şerbetçiotu filizleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki tarla ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor. "Kuzeyin trüf mantarı" olarak adlandırılan ve dünyanın en pahalı sebzeleri arasında gösterilen bu eşsiz lezzet, Türkiye'de ise yerel halk tarafından genellikle sıradan bir yabani ot sanılarak göz ardı ediliyor. Endüstriyel değeri oldukça yüksek olan bu bitkinin keşfedilmesi, tarımsal ekonomi için büyük bir potansiyel barındırıyor.

#1
Foto - Türkiye’de yol kenarlarında fışkırıyor, ama neredeyse hiç kimse bilmiyor! Kilosu tam 53 bin lira

Avrupa lüks gastronomi pazarında kilogram fiyatı 1000 euroyu (yaklaşık 53 bin lira) bulan yabani şerbetçiotu filizleri, Türkiye'de yol ve tarla kenarlarında kendiliğinden yetişiyor. Dünyanın en pahalı sebzeleri arasında...

#2
Foto - Türkiye’de yol kenarlarında fışkırıyor, ama neredeyse hiç kimse bilmiyor! Kilosu tam 53 bin lira

Doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında genellikle yabani ot olarak değerlendirilen bazı bitki türlerinin, gastronomi sektöründe yüksek ekonomik değere sahip olduğu belirtiliyor. Bu bitkilerin başında gelen yabani şerbetçiotu filizleri, özellikle Avrupa'daki lüks restoranlar ve Michelin yıldızlı şefler tarafından tercih ediliyor.

#3
Foto - Türkiye’de yol kenarlarında fışkırıyor, ama neredeyse hiç kimse bilmiyor! Kilosu tam 53 bin lira

Bahar aylarının başlangıcında kuşkonmaza benzer şekilde ortaya çıkan yabani şerbetçiotu filizleri, Belçika gibi ülkelerde "Kuzeyin trüf mantarı" olarak adlandırılıyor. Hafif acımtırak ve fındıksı bir aromaya sahip olan bu filizlerin kilogram fiyatı, lüks gastronomi pazarlarında 1000 euroya (yaklaşık 53 bin lira) kadar çıkabiliyor. Bu yüksek fiyat endeksiyle şerbetçiotu filizleri, dünyanın en pahalı sebzeleri arasında yer alıyor.

#4
Foto - Türkiye’de yol kenarlarında fışkırıyor, ama neredeyse hiç kimse bilmiyor! Kilosu tam 53 bin lira

Uzmanlar, bitkinin bu denli yüksek fiyatlarla alıcı bulmasını tedarik zincirindeki zorluklara bağlıyor. Şerbetçiotu filizlerinin ticari ölçekte kültüre alınması ve yetiştirilmesi oldukça hassas bir süreç gerektiriyor. Dünya genelinde bu üretimi yapan sınırlı sayıda işletme bulunurken, günümüzde en yoğun üretim ve hasat faaliyetleri Almanya'nın Bavyera, Fransa'nın Alsas bölgeleri ile Belçika genelinde yürütülüyor. Kültür üretiminin yanı sıra, doğadaki yabani alanlardan elle toplanma sürecinin de yoğun iş gücü ve zaman gerektirmesi maliyetleri doğrudan artırıyor.

#5
Foto - Türkiye’de yol kenarlarında fışkırıyor, ama neredeyse hiç kimse bilmiyor! Kilosu tam 53 bin lira

Ayrıca şerbetçiotu filizleri, Türkiye'de başta Marmara ve Karadeniz olmak üzere nemli bölgelerdeki yol ve tarla kenarlarında kendiliğinden yetişiyor. Ülkemizde endüstriyel tarımı yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yürütülen bu bitkinin taze filizleri, yüksek ekonomik değerine rağmen yerel halk tarafından genellikle ayırt edilemiyor.

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