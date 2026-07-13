Türkiye’de yol kenarlarında fışkırıyor, ama neredeyse hiç kimse bilmiyor! Kilosu tam 53 bin lira

Avrupa’nın lüks restoranlarında kilosu 1000 Euro'ya (yaklaşık 53 bin lira) alıcı bulan yabani şerbetçiotu filizleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki tarla ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor. "Kuzeyin trüf mantarı" olarak adlandırılan ve dünyanın en pahalı sebzeleri arasında gösterilen bu eşsiz lezzet, Türkiye'de ise yerel halk tarafından genellikle sıradan bir yabani ot sanılarak göz ardı ediliyor. Endüstriyel değeri oldukça yüksek olan bu bitkinin keşfedilmesi, tarımsal ekonomi için büyük bir potansiyel barındırıyor.