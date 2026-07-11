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Gündem “Asla unutmayacağız” Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa paylaşımı
Gündem

“Asla unutmayacağız” Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa paylaşımı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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"Asla unutmayacağız" Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlık tarihinin en karanlık, en utanç verici sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden hüzün ve kararlılık dolu bir anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa'nın 31'inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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