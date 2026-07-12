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Dünya Ukrayna duyurdu: Rus gölge filosuna ait 14 gemiyi vurduk
Dünya

Ukrayna duyurdu: Rus gölge filosuna ait 14 gemiyi vurduk

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Ukrayna duyurdu: Rus gölge filosuna ait 14 gemiyi vurduk

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz ve Azak Denizi'nde düzenlediği gece operasyonuyla Rusya'nın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı gölge filosuna ait 14 gemiyi birden vurduğunu duyurdu.

Ukrayna ordusu, Rus gölge filosuna ait olduğu iddiasıyla 14 gemiye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığı, Rus gölge filosuna ait olduğu savunulan bazı gemilere saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırının Karadeniz ve Azak Denizi'nde düzenlendiği belirtilen açıklamada, "İnsansız Sistemler Kuvvetleri mensupları, gece boyunca 14 düşman gemisini vurdu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 6-13 Temmuz'da Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"Rus gölge filosunu destekleyen tankerlerin ve feribotların imha edilmesi, gemilerin uluslararası yaptırımları aşmak için kullanılmasını zorlaştırıyor ve Rusya'nın askeri ekonomisini ve kuvvetlerinin lojistik desteğini sürdürme imkanlarını kademeli olarak azaltıyor."

 İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

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