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Yaşam 250 derece ekmek mesaisi! Herkes sıcaktan kaçıyor, onlar serinlemek için dışarı çıkıyor
Yaşam

250 derece ekmek mesaisi! Herkes sıcaktan kaçıyor, onlar serinlemek için dışarı çıkıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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250 derece ekmek mesaisi! Herkes sıcaktan kaçıyor, onlar serinlemek için dışarı çıkıyor

Erzincan’da hava sıcaklığı 38 dereceyi bulurken, 250 derece sıcaklıktaki fırınların başında çalışan ustalar dışarı çıkarak serinlemeye çalışıyor...

Erzincan’da kavurucu sıcaklar sokakları boşaltırken, fırın ustaları herkesin aksine serinlemek için dışarı çıkıyor.

 

Erzincan’da hava sıcaklığının gün içerisinde 30-35 derecelere kadar çıkması hayatı güçleştirdi. Sıcaktan bulananlar kapalı alanları tercih ederken sokak ve caddeler adeta boşaldı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar birçok meslek erbabının işini güçleştirirken, sıcaklardan en az oranda etkilenen fırın ustaları oldu. Yılın 12 ayı yaklaşık 250 derece sıcaklıktaki fırınların başında geçiren ustalar, serinlemek için 38 dereceye aldırmadan dışarı çıkıyor. Müşterilerin fırına geldikleri zaman fırının ısısı ve hava sıcaklıklarından dolayı bunalıp dışarı çıktıklarını ifade eden ustalar, kendilerinin fırın başından dışarı çıktıklarında ise ferahladıklarını belirtiyorlar.

 

Fırın başında sıcağa alıştıklarını ve artık sıcak havadan da etkilenmediklerini belirten Abdulkadir Şahin, "Sürekli fırında çalıştığımız için sıcaklıklara alıştık ve artık bizi etkilemiyor. Dışarısı da ister istemez sıcak oluyor ama biz buradaki sıcaklığa alıştığımız için dışarı çıktığımızda ferahlıyoruz. Yaz kış sürekli fırın önünde çalıştığımız için biz burada kışın da terliyoruz. Bu nedenle yaz sıcakları bizi etkilemiyor. Müşteriler buraya geldiğinde ‘dışarısı sıcak, içerisi daha da sıcak siz burada nasıl duruyorsunuz' diyorlar. Bizde onlara, siz yalnızca 3 ay yaz sıcaklığını hissediyorsunuz, biz burada 12 ay boyunca bu sıcaklığı yaşıyoruz diyoruz" diye konuştu.

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