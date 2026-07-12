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Gündem Dün tamamen kapatıldığı açıklanmıştı İran’dan yeni Hürmüz duyurusu
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Dün tamamen kapatıldığı açıklanmıştı İran’dan yeni Hürmüz duyurusu

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Dün tamamen kapatıldığı açıklanmıştı İran’dan yeni Hürmüz duyurusu

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Su Yolu İdaresi", bölgede "huzur ve istikrarın sağlanmasının" ardından geçiş için yapılan başvuruların sırasına göre değerlendirileceğini ve gerekli izinlerin verileceğini duyurdu.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, son günlerde ABD ordusunun bölgedeki “yasa dışı” girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin mümkün olmadığını ancak "istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla" Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için yapılan başvuruların, başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi.

Ayrıca, boğazdan geçiş izni için yalnızca “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin” internet sitesine başvuru yapılması istendi.

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