Sivrisineklerin en sevdiği kan grubu belli oldu: Meğer onları rastgele ısırmıyorlarmış

Yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren sivrisinek ısırıklarının aslında bir rastlantı olmadığı, bu canlıların hedeflerini belirlerken genetik ve fiziksel faktörleri temel aldığı ortaya çıktı. Bilimsel araştırmalar; karbondioksit salınımını 60 metre uzaktan algılayabilen sivrisineklerin, metabolizması hızlı çalışanları, koyu renk giyinenleri ve özellikle belirli bir kan grubuna sahip bireyleri diğerlerine oranla iki kat daha fazla hedef aldığını gösteriyor. Peki, sivrisineklerin diğer kişilere kıyasla daha fazla yöneldiği o kan grubu hangisi? İşte cevabı...