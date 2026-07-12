Ahbap'ta milyarlık vurgun! Başsavcılık'tan flaş açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve yurt dışına aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine genişletildiğini açıkladı. Başsavcılık, Haluk Levent'in çok sayıda kişinin banka hesabını kullandığının tespit edildiğini, dernek hesaplarından bu hesaplara yüksek tutarlı para transferleri yapıldığını ve hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağına rağmen kaçma hazırlığında olduğu gerekçesiyle operasyon sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasına göre, derneğin kurucusu Haluk Levent'in çok sayıda kişinin banka hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin de asistanı Yeliz Kaya adına olduğu öne sürüldü. Soruşturmada, Ahbap Derneği hesaplarından Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına ve Haluk Levent'in kullandığı hesaplara yaklaşık 120 milyon TL para transferi yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, dernek kurucularından Alper Çelik'e ait ve Haluk Levent tarafından kullanıldığı iddia edilen hesaplardan 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon TL tutarında yasal bahis oynandığı, bu işlemler sonucunda yaklaşık 390 milyon TL zarar edildiğinin belirlendiği ifade edildi. Başsavcılık, Haluk Levent hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağına rağmen kaçma hazırlığı yaptığı yönündeki tespitler üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı iddiaları üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Başsavcılık açıklamasının tamamı şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde yürütülmekte olan ve konusunu 'Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına' dair iddianın oluşturduğu 2025/53115 sayılı soruşturmaya dair yapılan soruşturma işlemleri, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirilmiştir. Derinleştirilen soruşturma işlemleri çerçevesinde;

Derneğin kurucu olan Haluk Levent’in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu, şüpheli Yeliz Kaya'nın şahsi hesabı olan ve şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara, Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildiği, yine şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 Milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 Milyon TL para kaybedildiği, şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent’in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı, derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı,

Bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 Milyon USD mağduriyet yaratıldığı,

Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin, şüphelilerin şahısları adına tescil edildiği,

6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."