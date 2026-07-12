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Dünya Siyonist’in dostu olmaz! Anlayacaksınız… ABD'nin silahıyla ABD'li vekili alıkoydular!
Dünya

Siyonist’in dostu olmaz! Anlayacaksınız… ABD'nin silahıyla ABD'li vekili alıkoydular!

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Siyonist’in dostu olmaz! Anlayacaksınız… ABD'nin silahıyla ABD'li vekili alıkoydular!

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, Batı Yaka ziyareti sırasında İsrailli işgalci sivillerin kendisini ABD yapımı silahlarla alıkoyduğunu belirterek, "Bunu Amerikalı bir Kongre üyesine yapabiliyorlarsa Filistinlilere neler yapıyor olabilirler diye düşündüm" dedi.

Ro Khanna, haber platformlarına yaptığı açıklamada, Batı Yaka ziyaretinde yaşadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyareti sırasında otobüslerinin etrafının ABD yapımı M4 tüfekleri taşıyan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sarıldığını anlatan Khanna, yaklaşık 90 dakika alıkonulduklarını belirtti. Khanna, yaşadıklarının duygusal açıdan oldukça sarsıcı olduğunu ifade ederek, "Bunu Amerikalı bir Kongre üyesine yapabiliyorlarsa Filistinlilere neler yapıyor olabilirler diye düşündüm" dedi.

BİZİM FİNANSE ETTİĞİMİZ ORDU BU

ABD Kongresi'nde, 7 Ekim 2023 öncesinde İsrail'e yapılacak askeri yardımlara destek verdiğini hatırlatan Khanna, şimdi ise bu yardımların kendisini gözaltına alan İsrail ordusunu finanse etmek için kullanıldığını söyleyerek, "Beni alıkoyan ve bana, Amerikalılara karşı silah doğrultan yabancı yerleşimcilerin yanında yer alan bir orduyu finanse ediyorum" ifadesini kullandı. Khanna, İsrail ordusunun Amerikan vatandaşlarını korumak yerine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yanında yer aldığını söyledi.

DÜNYADAKİ EN ACIMASIZ İŞGAL DÜZENİ

Batı Yaka'daki durumu "dünyadaki en adaletsiz ve en acımasız işgal düzenlerinden biri" olarak nitelendiren Khanna, ABD’lilerin bölgeye gelerek yaşananları kendi gözleriyle görmeleri gerektiğini belirtti.  Khanna, ABD-İsrail ilişkilerine de değinerek, Washington'ın İsrail karşısındaki etkisini yeniden ortaya koyması gerektiğini belirtti. ABD'de siyasi yaklaşımın değişmeye başladığını savunan Khanna, yeni neslin adaleti sağlayacağına inandığını dile getirdi.

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