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Kastamonu’da şoke eden olay! Kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kastamonu’da şoke eden olay! Kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren kişinin eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Foto - Kastamonu’da şoke eden olay! Kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler

Rahime Derin, 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Foto - Kastamonu’da şoke eden olay! Kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler

Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

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Foto - Kastamonu’da şoke eden olay! Kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler

Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

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