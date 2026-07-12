Ahbap'taki yolsuzluk çarkına ünlüleri böyle alet ettiler! Yardım topladıkları o video yeniden gündemde: Masada kimi ararsan var
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği çatısı altında 3 milyar TL bağış toplayan ancak paraların akıbetine dair hesap veremeyen Haluk Levent, 'kara para aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamalarıyla Almanya'ya gitmek üzereyken havalimanında gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk soruşturması kapsamında mali şube ekipleri düğmeye basarken, deprem döneminde dernek binasında telefonla milyarlarca liralık sipariş ve bağış toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'nın o görüntüleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası, Kahramanmaraş merkezli depremler döneminde dernek çatısı altında yürütülen yardım çalışmalarına ilişkin görüntüler yeniden tartışılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'nın bağış organizasyonunda yer aldığı o anlar tekrar gündeme taşındı.
Haluk Levent, Almanya'ya gitmek üzereyken gözaltına alındı.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde Haluk Levent'in öncülüğünde Ahbap Derneği yardım toplamaya başladı.
Haluk Levent, o dönemde 3 milyar TL bağış topladı.
Bağışlarla ilgili açıklama gelmedi, Levent hakkında soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ÜNLÜLERİN VİDEOSU YENİDEN GÜNDEM OLDU
O dönem masa başında telefon açan ünlüler, Ahbap Derneği'ne giderek deprem bölgesi için para topladı.
Ünlülerin o anlarına dair videoları Haluk Levent, kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
O videolar, yeniden gündem oldu.
KİMİ ARARSAN VAR
Yeniden gündem olan görüntülerde Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç Kasabalı ve telefonla konuşan Oktay Kaynarca yer alıyor.
Ünlülerin güneş paneli, konteyner ve tır gibi siparişleri telefon üzerinden aldıkları görülüyor.
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