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Dünya İsrailli Başhaham Yosef: Netanyahu yalancı ve hilekar!
Dünya

İsrailli Başhaham Yosef: Netanyahu yalancı ve hilekar!

Yeniakit Publisher
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İsrailli Başhaham Yosef: Netanyahu yalancı ve hilekar!

Terör devleti İsrail'deki Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) dini liderlerinden eski Başhaham Yitzhak Yosef, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "yalancı ve hilekar" olarak nitelendirerek, gelecek seçimlerde Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile ittifak yapma sinyali verdi.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Haredi cemaatinin en önemli dini otoritelerinden biri olan Yitzhak Yosef, kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde Netanyahu için "Güvenilmez bir yalancı" ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun 2022 sonlarında hükümeti kurmadan önce Haredi partilerine verdiği "dini okul öğrencilerinin askerlikten muaf tutulacağı" sözünü tutmadığını belirten Yosef, "Netanyahu bizi askerlik yasası ve diğer konularda kandırdı" dedi.

ARTIK DESTEK VERMEYECEĞİZ

Yosef, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlerde Haredilerin geleneksel olarak Netanyahu'ya verdiği desteği çekerek, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisini destekleme tehdidinde bulundu.

Eisenkot hakkında olumlu ifadeler kullanan Yosef, şunları kaydetti: "Eisenkot iyi bir insan, samimi bir Yahudi ve Tevrat talebelerini seviyor. Büyükannesi Şas Partisi'ne oy vermişti ve onun bir haham olmasını istiyordu. Bu gerçekleşmedi ama kendisine güvenilebilir. Gelecek seçimlerde onunla birlikte hareket edebilir ve bir sonraki başbakan olması için onu destekleyebiliriz."

Yosef ayrıca, iktidar koalisyonunun diğer Haredi ortağı olan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisinin de anketlerde Netanyahu'nun en güçlü rakibi olarak öne çıkan Eisenkot'u desteklemesini umduğunu belirtti.

HÜKÜMET ORTAĞI PARTİNİN GÖLGE LİDERİ

2013-2023 yılları arasında İsrail'in Sefarad Başhahamı olarak görev yapan Yitzhak Yosef, aynı zamanda hükümet ortağı Şas Partisi'nin manevi lideri olarak kabul ediliyor.

Netanyahu liderliğindeki sağ koalisyonun geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak yorumlanan Yosef’in bu çıkışı, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin askere alınmasını öngören yasa tasarısı nedeniyle Netanyahu kampında çatlakların büyüdüğü bir döneme denk geldi.

Son olarak iktidardaki Likud Partisi Milletvekili Dan Illouz, partiden istifa ettiğini ve bir sonraki ön seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Haredilerin askere alınmasını ve yükün eşit paylaşılmasını savunan Illouz'un bu adımı, iktidar partisindeki derin bölünmeyi gözler önüne sermişti.

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