Temmuz ayında ilginç serinleme yöntemi! 3 bin 300 rakımda buzlu göle girdiler

Hakkari’de doğaseverler, 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası’nda buzlu göle girerek unutulmaz anlar yaşadı

Balıkesir, İzmir ve Türkiye'nin farklı kentlerinden Hakkari’ye gelen 20 kişilik doğasever kafilesi, bölgenin doğal güzelliklerini yerinde görmenin keyfini çıkardı. Doğaseverler, Hakkari'nin öne çıkan doğal güzellikleri arasında yer alan Sat Gölleri, Cilo Buzul Gölleri, Seyithan Gölü, Geverok Gölü, Terazin Gölü ve Karvan Gölü'nü görme fırsatı buldu.

Berçelan Yaylası'nda bulunan, çevresi kar ve buzlarla kaplı masmavi Seyithan Gölü'ne giren doğaseverler, dondurucu suya rağmen yüzmenin heyecanını yaşadı. Manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen kafile üyeleri, herkesi Hakkari'nin doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

Bir dönem bölgede yaşanan olaylar nedeniyle ziyaret edilmesi güç olan alanlarda artık özgürce dolaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten doğaseverler, tatil ve doğa rotası olarak Hakkari'yi tercih ettikleri için son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Doğaseverler; Hakkari'nin gölleri, yaylaları, buzulları ve el değmemiş doğasıyla Türkiye'nin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.