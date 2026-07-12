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Dünya Savaş döneminde kritik adım! Ukrayna'da kabine değişiyor
Dünya

Savaş döneminde kritik adım! Ukrayna'da kabine değişiyor

Yeniakit Publisher
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Savaş döneminde kritik adım! Ukrayna'da kabine değişiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin siyasi ve askeri stratejisinde köklü bir revizyona gidileceğini açıklayarak, Temmuz 2025'ten bu yana görevde olan Başbakan Yuliya Sviridenko dahil tüm bakanlar kurulunu tasfiye etme kararı aldı. Patriot hava savunma sistemleri lisansı ve cephe hattındaki orduyu güçlendirme bahaneleriyle kabinede büyük bir temizlik başlatan Zelenski'nin, görevden aldığı 40 yaşındaki kadın Başbakan Sviridenko'yu Washington Büyükelçiliği'ne sürgün edeceği iddiası Kiev'i ayağa kaldırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin siyasi stratejisini değiştirmeye ve bu kapsamda hükümette değişiklikler yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko'yu çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

"Patriot" hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri üretmek için ABD'den ilgili lisansın alınması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Zelenski, ayrıca Avrupa ülkeleri ile ortak hava savunma sisteminin oluşturulması için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Bu tür önemli projelerin hayata geçirilmesinin kendileri için öncelikli olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Ukrayna siyasi stratejisini değiştiriyor." ifadesini kullandı.

Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci, komşu ülkelerle ilişkileri ve cephe hattında görev yapan Ukrayna ordusunu daha da güçlendirmek istediklerini kaydederek, "Buna göre, Ukrayna'da güncellenmiş siyasi stratejinin uygulanmasını garanti edecek kadro değişiklikleri de başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Sviridenko ile görüşme sırasında bu konuları ele aldıklarını ve hükümette değişikliklerin yapılmasına karar verdiklerini belirten Zelenski, şunları kaydetti:

"Değişiklikler için bakanlar kurulunun yenilenmesi gerektiğine karar verdik. Başbakanlık görevindeki net, istikrarlı ve etkili çalışmaları, Ukrayna hükümetinde yıllar süren başarılı faaliyetleri için Yuliya'ya minnettarım ve kendisine kilit bir müttefikimiz ile ilişkilerde yeni ve önemli bir yöne liderlik etmesini teklif ettim. Milletvekillileri ile Ukrayna hükümetinde ilgili değişiklikleri gerçekleştireceğimizi umuyorum."

Zelenski mesajında ayrıca, Ukrayna ordusunda da bazı değişikliklerin yapılacağı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Parlamentosu Temmuz 2025'te, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bazanı Yuliya Sviridenko'nun başbakan olarak atanmasını onaylamıştı.

Ukrayna'da bazı sosyal medya hesaplarında, 40 yaşındaki Sviridenko'nun ABD'nin Washington Büyükelçisi olarak atanacağı iddia edildi.

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