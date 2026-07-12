Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli genç kızdan paylaşım! Burası Türkiye değil Suriye

Yayınladığı videolarda genç kızın Türkçeyi son derece akıcı ve kusursuz şekilde konuşması ise sosyal medya kullanıcılarının büyük dikkatini çekti. Kısa sürede gündem olan paylaşımlar izleyenleri hayrete düşürdü.

"Burada insanlar birbirine son derece güveniyor"

Ülkesine döndükten sonra çektiği videolarla dikkat çeken Esma, Suriye'deki güven ortamına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Burada insanlar birbirine çok güveniyor. Markette para veriyorum, esnaf parayı saymadan direkt kasaya alıyor. Diyelim ki yolda araba sürüyorsunuz; tanımadığınız herhangi bir insan yanınıza yaklaşıp rahatlıkla 'beni de gideceğim yere götürür müsün' diyebiliyor.”

Türkiye'nin hamleleri meyvesini verdi: Esed sonrası yeni dönem!

Yaptığı paylaşımlarla ülkesindeki ekonomik ve sosyal dönüşüme de değinen Suriyeli genç kız, hayatın tamamen normale döndüğünü ileri sürdü.

Kanlı Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Türkiye'nin bölgede sağladığı güvenli limanlar ve diplomatik-askeri hamleler sayesinde Suriye'de taşlar yerine oturdu. Türkiye'nin kararlı duruşu ve terörden temizlenen bölgelerdeki altyapı destekleri, ülkenin genelinde refahın ve huzurun kapılarını araladı.