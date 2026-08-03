3 Ağustos 2015: Salih Özcan'ın vefatı (Bediüzzaman’ın Talebesi)

Salih Özcan, 1929’da Şanlıurfa Akçakale’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu kentte tamamladı. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfa kadar devam ettirdiyse de bitiremeden bıraktı.

Üstad Bediüzzaman’ın, “Benim metrukatım ve Risale-i Nur’dan olan benim hususî kitaplarım ve güzel ciltlenmiş mecmualarım vesair şeylerimin bütününü, 12 kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum.” dediği vasiyetnamesinde “Seyyid Salih” olarak adı anılanlardandır.



İyi derecede Arapça bilen Salih Özcan, Ankara’da uzun seneler Hilâl mecmuasını neşretti. Bediüzzaman’ın Tarhiçe-i Hayat kitabının “Hariç Memleketler” bölümünde ismi çokça geçen Salih Özcan, İslâm âleminin tanınmış simalarıyla hep sıkı dostluk münasebetleri kurmuş biridir.







Nur hizmetlerinin daha çok hariç memleketlere bakan kısımlarıyla alakadar oldu.



Peygamberimizin soyundan geldiği için eserlerde adı daha çok “Seyyid Salih” olarak geçer.

Üstad Bediüzzaman’la aralarında geçen bir konuşmalarında kendisine yöneltilen soru üzerine kendisinin seyyid olduğunu belirttikten sonra Özcan, Bediüzzaman’a “siz de seyyid misiniz efendim?” sorusuna Bediüzzaman’ın da: “Annem Hüseynî, babam Hasenî’di” dediğini nakleder.



Salih Özcan, 1956 yılında kurduğu Hilal Yayınevi ile 1957 yılında çıkarmaya başladığı Hilal dergisinin sahipliği ve yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Millî Selamet Partisinden Şanlıurfa Milletvekili (1977-80) oldu. 1984’ten itibaren Faysal Finans Kurumu Yönetim Kurulunun başkan vekilliğini yaptı ve buradan emekliye ayrıldı.

Türkiye Suudi Arabistan Dostluk ve Kültür Derneği Genel Başkanlığı yaptı. Makalelerini; sahibi olduğu Hilal, 1955 yılında kurup bir süre sonra kapattığı İslâm, ayrıca Büyük Doğu (1948-49) dergisi ile İttihad gazetesinde (1967) yayımladı.







Salih Özcan, 3 Ağustos 2015’te tedavi gördüğü İstanbul’da vefat etti. Ertesi gün Fatih Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra İstanbul’da toprağa verildi.



ESERLERİ:



İNCELEME-ARAŞTIRMA: Manevi Kardeşlik, Hak Din, Siyonizmin Gayeleri (1961), İslâm Âlemi ve Türkiye.

SADELEŞTİRME: Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (1995).