Gözler çevrilmişti! Biden Rusya kararlarını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa'daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ek asker göndereceklerini bildirdi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin yaptığı açıklamadan satır başları;

Rusya’yı küresel ekonomik sistemin bir parçası olmaktan çıkaracağız.



Rusya'ya karşı küresel ekonominin yüzde 50'sini temsil eden bir koalisyon kurduk.



Rusya'nın dolar, euro, pound, yen üzerinden ticareti engellenecek.



Rusya banka varlıklarının 1/3'ünü tutan en büyük bankasının ABD'deki tüm varlıklarını donduracağız.



Rusya'nın yüksek teknoloji ihracını yarı yarıya kesmeye karar verdik. Uzay programı dahil havacılık alanda yaptırımlar getireceğiz.



Putin'in uzun vadeli stratejik hedeflerine bir darbe indireceğiz.



Yaptırımları Rus ekonomisine uzun süreli etkileri olacak şekilde tasarladık.



Rusya'ya karşı küresel ekonominin yüzde 50'sini temsil eden bir koalisyon kurduk.



Rus ordusunun finansmanını yasaklıyoruz.



Ek petrol üretimi için ve piyasaların sıkıntı çekmemesi için elimizden geleni yapacağız.

175 bin asker Ukrayna sınırına yığıldı. Putin her türlü iyi niyetli çabayı reddetti. Uluslararası hukukun ihlal edildiğini gördük.

'Ukrayna kimyasal silahlar kullanacakmış, soykırıma hazırlanıyormuş' gibi iddialar gördük. Burada iki yeni bağımsız cumhuriyet egemen Ukrayna topraklarda Rusya tarafından tanındı.

'Şimdi Putin ve ülkesi sonuçlarına katlanacak'

Putin bir savaş ilan etti. Ukrayna'daki tarihi kentlere füzeler düşmeye başladı. Tankların ilerlediğini gördük. Biz şeffaf şekilde Rusya'nın planlarını paylaştık. Putin saldırgan kişidir burada. Savaşı tercih etmiştir. Şimdi kendisi ve ülkesi sonuçlarına katlanacak.

Rus ekonomisine hem şimdi hem zaman içinde yaptırımların etki edeceğini düşünüyoruz. Uzun süre etkisi olacak şekilde yaptırımları tasarladık. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Aylardır bir koalisyon ortaya koyuyoruz.

Dünyanın yüzde 50'sini temsil eden bir gruptan bahsediyoruz. AB'ye üye devletler, BAE, Japonya. Rusya'nın dolar üzerinden euro, pound ve yen üzerinden ticaret yapma yeteneğini kısıtlayacağız. Rusya ordusunun finansmanını kısıtlayacağız.

21. yüzyılda yüksek teknoloji ve ekonominin bir parçası olmasını engellemek için çalışacağız. Ruble tarihinin en düşük seviyesini gördü, Rusya borsası çakıldı. Bu çerçevede Rus bankalarına yaptırımda bulunuyoruz.

'ABD'deki Rus bankalarının varlıkları dondurulacak'

Amerika'daki Rus bankalarının varlıkları dondurulacaktır. Rusya'nın, ikinci büyük bankası dahil, 250 milyar dolar varlığı bulunmakta. Rus elitlerinin, oligarkların listesine, aile üyelerinin listesine yenilerini ekledik. Yaptırımlara onlar da tabi olacak. Bunlar Putin'den nemalanan kesimler. Yaptırımlar önümüzdeki günlerde devam edecek.

'Yarı yarıya kesme kararı aldık'

Salı günü Rusya'nın fon bulma imkanını kısıtlamıştık. 1.4 trilyon dolar varlığı olan şirketlerinden bahsediyoruz. Rusya'daki finans ve teknoloji sektörünü sıkıştıracağız ve önümüzdeki yıllarda kapasitesinin azaldığını göreceğiz. Rusya'nın yüksek teknoloji ihracatını yarı yarıya kesme kararını verdik.

'Bizim birliklerimiz Rusya'ya saldırıda bulunmayacaktır ama...'

Özellikle uzay faaliyetlerine yaptırımlar getirilecek. Putin'in uzun vadeli hedeflerine darbe indirmiş olacağız. NATO'daki müttefiklerimizle birlikte daha güçlü çalışacağız. Yarın NATO Zirvesi olacak. Güçlü dayanışmayı göstereceğiz. NATO ittifakının tüm unsurlarını ortaya koyacağız. 650 milyon dolarlık savunma yardımı Ukrayna'ya verilmişti. Bizim birlik ve güçlerimiz Ukrayna içerisinde Rusya'ya saldırıda bulunmayacaktır ama Ukrayna'daki müttefiklerimizi, doğudaki müttefiklerimizi korumak ve savunmak için oradalar.

'Avrupa'nın doğu ülkelerini koruyacağız'

Bugün Rusya saldırısını gerçekleştirdi. Avrupa'nın doğu ülkelerini korumak için elimizden geleni yapacağımızı söyleyebiliriz. Amerikan Hava Kuvvetleri ile birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Genelkurmay Başkanımızla konuştum. İhtiyaç olursa ek birliklerin konuşlandırılması söz konusu olacak.

Elimizdeki tüm araçları kullanacağımızı söylemek istiyorum. Amerikan halkını ve işletmelerini benzin fiyatlarına karşı korumak için. Amerikan halkının ve şirketlerinin bundan zarar görmesini istemiyorum. Sıkı şekilde enerji tedariğini takip ediyoruz. Temel petrol üretici ve tüketici ülkelerle irtibat halindeyiz. Tüm dünyadaki ülkelerle aktif şekilde işbirliği içinde çalışıyoruz.

ABD bu konuda çalışmalarını yürütmektedir. Amerikan halkının hali hazırda acı çektiğini biliyorum. Ama benzin fiyatları nezdinde sıkıntıların azaltılması için elimden geleni yapacağım. Mutlaka bir yanıt gerekiyordu. Biz özgürlüğün yanındayız ABD olarak. Geçtiğimiz hafta söylediklerimi yenilemek istiyorum. Rusya eğer şirketlerimize siber saldırıda bulunursa yanıt vermeye hazırız.

'Putin'in imparatorluk kurma isteği var'

Dün gece sayın Zelenskiy'le görüştüm. Kendisine teminat verdim. ABD'nin Ukrayna halkına destek vereceğini söyledim. Oradaki insani acıların dindirilmesi için yardım edeceğiz. Tarih göstermiştir ki, maalesef bu tarz işgallerde çok ciddi sivil itaatsizlik de olur. Durumlar çıkmaza girer. Önümüzdeki hafta ve aylarda Ukrayna halkının yanında olacağız. Artık onlar 30 yıldır bağımsız. Artık ülkelerini kimse ellerinden alamaz. Putin küresel barışı ayakta tutan ülkelere karşı saldırı gerçekleştirmiştir. Putin ve Kremlin'deki müttefiklerinin gerçek yüzünü herkes gördü. Her zaman saldırı isteği vardı. Putin'in imparatorluk kurma isteği var.

'SWIFT'ten çok daha ciddi sonuçları olacak'

Çatışma şu anda artmış durumda. İhtiyaç duyulan birlikler Doğu Avrupa'ya gönderilecektir. Putin'le konuşmaya yönelik hiçbir planım bulunmamakta. Bizim bankalar üzerinde öngördüğümüz yaptırımların SWIFT'ten çok daha ciddi sonuçları olacak.