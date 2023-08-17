Gözler 22 Ağustos'ta! En düşük memur maaşı 33 bin lira olabilir!

Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamunun zam teklifini 2024 yılının ilk yarısında yüzde 14, 2. yarısında yüzde 9; 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında yüzde 5 olarak açıkladı.

GÖZLER 22 AĞUSTOS'TA

Habertürk'te yer alan habere göre, görüşme sürecinde hükümetin maaş zammı teklifini revize etmesi bekleniyor. Hükümetin nihai teklifi 22 Ağustos’ta belli olacak. Bu tarihte uzlaşma sağlanamazsa hakem kurulu devreye girecek. Hakem kurulunun 31 Ağustos’a kadar vereceği karar nihai karar olacak.

Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek.

Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak. Merkez Bankası 2023 yılsonu enflasyonunu yüzde 58 olarak tahmin etti. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması halinde temmuz – aralık döneminde enflasyon yüzde 31.91 olacak. Bu durumda yüzde 24.44’lük enflasyon farkı doğacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

PEKİ ZAMLI MAAŞLAR NE OLACAK?

Ocak ayında memurlara öncelikle yüzde 24.44 oranındaki enflasyon farkı verilecek. Toplu sözleşme zammı, hükümetin ilk teklifindeki gibi yüzde 14 olursa enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaşlarına yüzde 41.9 oranında zam yapılacak.

Hükümetin toplu sözleşme zammı teklifi ocak ayı için yüzde 20 olarak revize edilirse memur maaş zammı enflasyon farkıyla yüzde 49.3 olacak. Yılsonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahminini aşarsa, maaş zamları da bu oranların üzerine çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?

Yüzde 14’lük toplu sözleşme zammı verilmesi durumunda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 31.200 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 28.915 liraya çıkacak. Yüzde 20’lik toplu sözleşme zammında ise aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 32.871 TL, bekâr en düşük memur maaşı da 30.423 TL olacak.

MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞLARI NE OLACAK?

Emekli memurların maaşları ocak ayında çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı yüzde 14 toplu sözleşme zammında 14.014 TL, yüzde 20 toplu sözleşme zammında ise 14.745 TL olacak. Merkez Bankası’nın yüzde 58’lik yılsonu enflasyon tahmini tutarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 31.91 oranında zam yapılacak.

Öte yandan zam teklifini beğenmeyen yetkili sendika Memur-Sen, hükümete 10 maddelik yeni çağrı yaptı. Memur-Sen yeni teklif için hükümete 7 gün mühlet verdi.

Memur-Sen'in 10 maddelik yeni zam talebi şu şekilde:

TCMB 2023 yıl sonu tahminini %58, 2024 yılı için ise %33 olarak revize etmişti. 2024 Ocak ayında kamu görevlilerine "%25 enflasyon farkı verileceği" Kamu İşverenince hem tespit hem de ifade edildi.

Kamu işvereninin "Enflasyon Farkı" tespiti rasyonelken hem 2024 hem de 2025 yılı için artış teklifi; piyasa gerçeklerinden uzaktır.

Enflasyon farkını dikkate alan Kamu İşvereni, 2024 yılı için %33 ve 2025 yılı için %15 enflasyon tahminini göz ardı etmiş, beklenen enflasyon rakamları altında teklifte bulunmuştur. Bu bakımdan, Kamu İşverenin ifadeleri ya da dayanak oluşturduğu tespitleri çelişmektedir.

2024 yılının Ocak ayında kamu görevlilerine "%25 enflasyon farkı verileceği" tespitinin özeti; kamu görevlileri için 2023 Temmuz-Aralık aylarında kayıpların artması ve alım güçlerinin azalması demektir.

"Enflasyon farkı ödemesi dahil" ifadesi hem gerekçe hem de açıklama olarak önemli bir terkip hatasıdır. Önemli bir artış oranı olarak gösterilen ve açıklanan teklif; reel alım gücü üzerinden değerlendirildiğinde gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kamu işvereni tarafından ifade edilen "%25 enflasyon farkı alacak" ifadesi sadece ilgili makam tarafından bir iddia ya da tespit durumudur. Ekonomik verilerin kişiler ve kurumlar üzerinden açıkça tartışıldığı bugünlerde, 5 ay (Ağustos-Aralık) gibi önemli bir süreç içerisinde oluş(turul)ması beklenen enflasyon rakamlarının, tahmin olduğu unutulmamalıdır.

"Enflasyon Farkı" geçmişte kayıp oluştuğu anlamına gelmektedir. Enflasyon farkının; Kamu İşvereninin borcu, kamu görevlisinin alacağı olduğu unutulmamalıdır. Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan Refah Payı, Kamu İşvereninin de gündeminde olmalıdır.

Kamu İşvereni, toplamda iki yıl için %34 oranında teklifte bulunurken; sadece ekonomik değerleri, beklentileri ya da hedefleri ıskalamamış, aynı zaman da Türkiye'nin emeği önemseyen ve önceleyen tavrını da es geçmiştir.

Kamu işvereni, "sadece yüzdelik artış" olarak yaptığı açıklamada; toplu sözleşme masasını bir bütün, toplu sözleşme tekliflerini ise birbirini tamamlayıcı olarak görmeyip sadece genel artışa ilişkin teklif sunmuştur. Masanın gündemi ve 11 hizmet kolunun beklentisi; Memur Sen'in tamamlayıcı ve bütüncül tekliflerine karşılık teklif verilmesidir.

Kamu işvereni için bugün itibariyle 7 günlük süreç var. Bu süre, hem müzakerelerin devam etmesi hem hizmet kollarının karara bağlanması hem de zam teklifinin güncellenmesi için yeterlidir. Müzakere masası aynı özveri ve motivasyonla çalışmaya devam etmeli, başta hizmet kolları olmak üzere teklifler karara bağlanmalıdır.

Öte yandan Memur-Sen, dün 50 bin kamu görevlisiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre memurların yüzde 90'ı hükümetten refah payı istiyor.