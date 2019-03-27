0553 313 94 23

Gözleme yaparken evin çatısını yaktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan iki katlı bir evin çatı katında kuzinede gözleme yapılırken çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:44
Gözleme yaparken evin çatısını yaktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, iki katlı evin çatısında kuzinede gözleme yapılırken çıkan yangında, çatı kullanılmaz hale geldi.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Bahtiyar Sokak'ta oturan B.Y. adlı erkek, iki katlı binanın teraslı çatı katında kuzinede gözleme yapmaya başladı. Bir süre sonra sobanın yanındaki kağıtlar tutuşarak yangına neden oldu. Alevler tüm çatıyı sararken çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatı katı kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ilk yaptıkları incelemede, yangının kuzineden sıçrayan kıvılcımların kağıtları tutuşturmasıyla çıktığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:44
  1. Kütahya
  2. Tavşanlı ilçesi
  3. yangın
  4. Gözleme yaparken evin çatısını yaktı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İsrail'in Golan'daki varlığını meşrulaştıracak tehlikeli süreci başlattılar"
    1. "İsrail'in Golan'daki varlığını..
    2. Önce alkol aldılar sonra dairelerin..
    3. PAÜ’de sessiz kitap okuma etkinliği..
    4. Adıyaman’da 70 öğrenci zehirlendi
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'ta
    6. Başkan Dağdelen: “Milli iradenin sesi..
    7. Şehit Coşkun Kapancı kabri başında..
    8. Başkan Zolan’dan 9 mahalleye alt yapı..
    9. Server Gazi Türbesi restore ediliyor
    10. Hatay'da "gözaltında" evlenme teklifi
    11. Şok iddia: Türkiye'den yola çıkan..
    12. Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3..
    13. Darbe mesajlarını inkar etti
    14. TBB Başkanı Aydın'dan swap..
    15. "CHP'liler de bu zihniyetten kurtulmak..
    16. Erzincan'da demir yüklü tırda yangın
    17. "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini..
    18. Trump’tan Rusya’ya: “Venezuela’dan..
    19. İngiliz Parlamentosu 8 Brexit..
    20. Soylu’dan Akşener’e: "Tansu Çiller’e..
    21. Cezayir'de yönetim yanlısı sendikadan..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (3)
    23. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay..
    24. Hindistan'da maytap deposunda patlama:..
    25. AK Parti'nin Uşak mitingi
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (2)
    27. "Kılıçdaroğlu'nun bana teşekkür etmesi..
    28. Trump: Rusya'nın oradan çıkması gerek!
    29. Birleşik Krallık'tan Türkiye..
    30. Gültekin Uysal’dan “Golan Tepeleri”..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek