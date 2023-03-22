Gözaltına alınan Tacik sığınmacı ve eşinin iade tehlikesi devam ediyor

Tacik sığınmacının eşi Gulafzo Aliyeva'nın avukatının aktardığı bilgilere göre, Aliyeva iki çocuğuyla birlikte halen gözaltında tutuluyor.

Kalp yetmezliği başta olmak üzere çeşitli hastalıkları bulunan Aliyeva'nın yaklaşık 1,5 aydır olumsuz koşullarda tutulduğu, aynı zamanda Tacikistan'a iade edilmesine yönelik baskıların devam ettiği ifade ediliyor.

Aliyeva'nın avukatından alınan bilgilere göre Tacik sığınmacı Kerim Aliyev geri gönderme merkezinde tutulurken eşi de gözaltında zor koşullarda tutulmaya devam ediliyor. Aliyeva'nın 2 çocuğu da kendisiyle birlikte aynı koşullarda tutuluyor.

Çeşitli avukatlar ve insan hakları kuruluşları, Tacik sığınmacıların serbest bırakılması gerektiğini ifade ediyor.

Ne olmuştu?

Türkiye'de yaşayan Tacik sığınmacı Aliyev'in kısa bir süre önce geri gönderme merkezine alındığı, işkence ve kötü muamele görmesinden endişe edilen Tacikistan'a iadesine hazırlanıldığı bildirilmişti.

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Aliyev'in ilk olarak İstanbul'daki Binkılıç Geri Gönderme Merkezi'nde tutulduğu, depremin ardından ise çeşitli gerekçelerle İzmir'deki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne nakledildiği kaydedilmişti.

Öte yandan, Tacik sığınmacı Aliyev'in eşi Gulafzo Aliyeva ile çocukları Habbab, Halid, Hafsa, Hubeyb, Hanzala ve Meryem'in de gözaltına alındığı ifade edilmişti. Aliyev'in eşinin ve bir çocuğunun sağlık durumunun kötü olduğu vurgulanıyordu.

Kerim Aliyev'in eşi ve 6 çocuğunun nasıl bir uygulama ile karşı karşıya kalacağı ise belirsizliğini koruyor.

İnsan hakları kuruluşları, Türkiye'ye Tacik sığınmacıyı iade etmemesi çağrısında bulunuyor.