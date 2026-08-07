Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı!
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Kuşadası Belediyesi’ne yönelik düzenlenen yeni operasyon dalgasında gözaltına alınacaklar listesinde yer alan YP’li Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı İngiltere’de çıktı.
Yıllardır CHP’deki konumunu kullanarak Kuşadası’na adeta kabus gibi çöktüğü ve turizm cenneti Kuşadası ilçesinin tüm kaynaklarını sömürdüğü öne sürülen Yeni Partili (YP) Bülent Tezcan’a 3. Dalga operasyonla müdahale geldi.
Son operasyonda, YP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Av. Umut Yaşar hakkında da gözaltı kararı çıktığı öğrenildi.
Ancak ikilinin İngiltere'ye gittiği belirtildi.
İNGİLTERE'YE GİTMİŞLER
Dikkat çeken gelişmeyi X hesabından değerlendiren TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik; “Tezcan’ın kızı ve damadı İngiltere’de çıktı Kuşadası soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar’ın Londra’ya gittikleri ortaya çıktı. Geçen hafta Ferdi Zenginoğlu’nun itiraflarının ardından yurtdışına çıkmışlar. Neden geçen hafta gittiler acaba… Haklarında kırmızı bülten çıkarılabilir” ifadelerini kullandı.