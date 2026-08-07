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Baklava kutusu, çikolata kutusu derken şimdi de sarı zarf! ‘Şöyle koy da oradan görünmesin’ Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi
Siyaset Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı!
Siyaset

Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı!

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Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı!

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik düzenlenen yeni operasyon dalgasında gözaltına alınacaklar listesinde yer alan YP’li Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı İngiltere’de çıktı.

Yıllardır CHP’deki konumunu kullanarak Kuşadası’na adeta kabus gibi çöktüğü ve turizm cenneti Kuşadası ilçesinin tüm kaynaklarını sömürdüğü öne sürülen Yeni Partili (YP) Bülent Tezcan’a 3. Dalga operasyonla müdahale geldi.

Son operasyonda, YP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Av. Umut Yaşar hakkında da gözaltı kararı çıktığı öğrenildi.

Ancak ikilinin İngiltere'ye gittiği belirtildi.

 

İNGİLTERE'YE GİTMİŞLER

Dikkat çeken gelişmeyi X hesabından değerlendiren TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik; “Tezcan’ın kızı ve damadı İngiltere’de çıktı Kuşadası soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar’ın Londra’ya gittikleri ortaya çıktı. Geçen hafta Ferdi Zenginoğlu’nun itiraflarının ardından yurtdışına çıkmışlar. Neden geçen hafta gittiler acaba… Haklarında kırmızı bülten çıkarılabilir” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

misafir

tıkın içeriye bir daha gün yüzü görmesinler

TÜM HARAMZADE CETE UYELERINE DE YONETICILERINE DE DOKUNULSUN KUSTURULSUN

.....yeter artik yagma donemi bitsin
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