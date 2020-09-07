Göz retinası için amaliyat şart! Küçük Muhammed yardım bekliyor
Suriye’de Beşşar Esed rejiminin saldırıları sırasında göz retinasındaki bir hastalıkla dünyaya gelen 2 yaşındaki Hamalı Muhammed, kararan dünyasının ameliyatla aydınlanması için uzanacak yardım elini bekliyor.
“Çocuğum kısa sürede ameliyat edilmezse gözlerini tamamen kaybedecek” diyen Muhammed’in babası Halil el-Ahmet, “Oğlumun görebilmesi için böbreklerimi bile satarım, sadece oğlumun ameliyat edilerek gözlerinin açılmasını istiyorum. Oğlumun tedavisinde bana destek olun” ifadelerini kullanıyor.