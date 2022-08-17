Göz altı morluklarını zerdeçal ile geçirin!

Göz altı morlukları en çok karşımıza çıkan cilt problemlerinden biridir. Özellikle kadınlar olmakla birlikte erkeklerinde büyük rahatsızlık duyduğu bu morluklar neden olur? Güzelliğe gölge düşüren bu morlukların oluşum sebebi genetik faktörler ya da yaşam tarzı yüzünden olabilir. Peki, göz altı morluklar neden olur ve nasıl geçer? Göz altı morluklarından nasıl kurtuluruz? İşte, göz altı morlukları, çöküntüleri, şişliklerine dair tüm detaylar…

Göz altı Morlukları Neden Olur?

Göz altı morlukları genetik ve çevresel nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Bunun yanında aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk ve uykusuzluk da gözaltı morluklarına sebep olabilir. Uzman doktorlar göz altı morluklarına demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının da sebep olabileceğini söylemektedirler. Bunların dışında göz altı morluklarına sebep olabilecek bazı unsurlar;

*Alerjik rahatsızlıklara sahip kişilerde göz altı morlukları sıklıkla görülebilmektedir. Göz ve burun akıntılarıyla birlikte damarlarda biriken kan, damarların belirginliğini arttırarak göz altı bölgesinde mor bir görünüm oluşmasına neden olabilmektedir. *Sağlıksız beslenen kişilerde de göz altı morlukları görülebilmektedir. Cilt ihtiyacı olan vitaminlere ulaşamadığında göz altlarında renk değişiklikleri ve morarmalar belirmektedir. *Tuz vücut da ödem oluşmasına sebep olacağından dolayı aşırı tuz tüketimini azaltmak gerekmektedir. *Yaşlanma ile birlikte oluşan kırışıklıklar ve sarkmalar göz altı bölgelerinde gölgelenmelere ve koyu renk görünmelerine neden olabilmektedir. *Regl dönemlerinde cilt renginde soluklaşmalar görülür buna bağlı morarmalar olabilir. *Alkol ve sigara da gözaltı morarmalara sebep olarak gösterilebilir. Sigara kandaki oksijen miktarını azalttığından göz altı morlukları ortaya çıkar.

Göz altı morlukları hastalık belirtisi olabilir mi?

Göz altı morluklarının genetik olması ve yaşam tarzınıza bağlı olmasının dışında depresyon, sinüzit, göz etrafında oluşan enfeksiyonlar, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, tiroid hastalıkları, göz alerjileri, göz kuruluğu ve demir eksikliği gibi sebeplerden de olabilir. eğer bu sebepler doğrultusunda göz altı morarmalarınızın oluştuğunu düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza görünmelisiniz.

Göz altı Morlukları Nasıl Geçer?

Göz altı morluklarını giderebilmek için ilk önce asıl sebebinin ne olduğunu öğrenmemiz gerekir. Eğer bu morarmalar bir hastalık sonucu olmuyor ise dengeli beslenme, sağlıklı uyku düzeni, bol su tüketimi gibi önemli önlemler ile engellenebilir. Kahve, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklarınızı azaltmalısınız. Sabah kahvaltılarını düzenli yapmalı ve sağlıklı yiyeceklerden yemelisiniz. Bunun yanında göz çevresi kan dolaşımını hızlandıracak masajlar ile K ve C vitamini içeren kremler ile de hafifletilmesi mümkündür. Bazı bitkisel kürler, mezoterapi ve lazer yöntemi ile de bu morarmaların önüne geçebiliriz. Göz altı morluklarına eğer uykusuzluktan kaynaklanıyorsa soğuk patates halkalarını veya ılık çay kompreslerini uygulayabilirsiniz. Geçici bir süre işinize yarayabilir.

Zerdeçal Göz Kremini 10 Dakika Sür

Göz altı Morluklarından Tamamen Kurtulmak Mümkün Mü?

Göz altı morluklarında tedavi şekli ve vücudun tedaviye verdiği cevap hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Kozmetik ürünler, bu bölgede dolaşımı hızlandırıcı, hücre yenileyici çözümler önerebilir. Bunlar kısmen morarmış halkaların giderilmesine ya da azaltılmasına yardımcı olabilirler ama çok uzun ömürlü etki göstermezler. Tedavinin başarılı olması için neden kaynaklandığının çok iyi bilinmesi gerekir. Alerjiye bağlı bir moruk varsa o yönde tedaviye başlanmalı ve günlük nemlendirici kullanımına devam edilmelidir. Genetik etkenlere bağlı morluklarda ise belli aralıklarla göz çevresine peeling önerilebilir. Eğer peeling düzenli olarak yapılmazsa göz çevresi eskiye döner

Lazer Yöntemi İle Göz altı Morlukları Nasıl Geçer?

Göz altı morluklarında kullanılan iki farklı lazer tedavisi mevcuttur. Bunlardan ilki fraksiyonel lazer tedavisidir. Bu tedaviyle morlukların rengi açılmakta ve deri altındaki bağ dokusu zenginleştirilmektedir. Böylece cilt kalınlaştırılarak morlukların görünümü azaltılmaktadır. Tedavi sırasında hafif düzeyde bir yanma hissi duyulabilmekte bu his yaklaşık 30 dakika kadar sürebilmektedir. İyileşme evresinde yaklaşık 3 -4 gün kızarıklık ve pullanma görünebilmektedir. Toplamda birer ay arayla uygulanan 3 seansta tedavi sonlandırılmaktadır. İkinci yöntem ise erbium lazerle uygulanan resurfacing tedavisidir. Bu uygulamada göz kapakları lokal anestezi uygulanarak uyuşturmaktadır. İyileşme sürecinde 4-5 gün kızarıklık ve hafif ödem oluşumu görülebilmektedir. 1 ayın sonunda deri normal rengini almaktadır. Bu uygulama için ek bir seansa ihtiyaç duyulmamakta yalnızca tek seferlik bir uygulama yeterli olmaktadır.

Göz Altı Morluklarına Bitkisel Çözümler;

Zerdeçal Domates-Limon maskesi

Hem göz altında oluşan morarmalara hem de oluşan halkalara etkili bir çözüm olarak bu maske ilk sırada gelmektedir.

1 çay çaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı un

1 çay kaşığı domates suyu

1 kaç damla limon

Bütün malzeme bir kabın içerisinde karıştırın. Ardından göz çevrenize halkalar şeklinde sürün. Bu şekilde 10 dakika bekleyin. 10 dakika sonra soğuk suyla durulayın.

Patates Maskesi

2 çay kaşığı patates suyu

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı buğday yağı

Bir kase içerisinde malzemeleri verilen ölçülerde ilave ederek karıştırın ve ağzı kapaklı bir şişeye koyun. Gözaltlarına piyano çalar gibi yedirerek sürün. 2 – 3 dakika gözaltınızda beklettikten sonra pamuğu nemlendirip gözaltlarınızdaki yağı silin. 3 – 4 uygulamadan sonra etkisini gösterir. Günde 1 kere uygulamanız yeterlidir.

Gül Suyu Maskesi

Gül suyu

Bir miktar süt

Gül suyunun içine bir miktar soğuk süt koyun. Karışımın içine daldırdığınız pamukları gözlerinizin üstünde 15-20 dakika bekletin.

Nane Maskesi

Bir avuç nane

Yarım limon suyu

Naneleri blender yardımı ile ezin. Püre haline gelmiş nanelere limonu ekleyin. Bunu göz altı morluklarına uygulayın. 15-20 dakika sonra yıkayın. Bu kürü günde 2 kez istediğiniz sonuçlara ulaşana kadar uygulayabilirsiniz.