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Görüşmeler sonuç verdi! Ülke sayısı çoğalıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, ulusal para birimleriyle ticaret yapmak isteyen ülkelerin sayısının arttığını ve bunun doğru bir eğilim olduğunu belirtti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:20
Görüşmeler sonuç verdi! Ülke sayısı çoğalıyor

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Rusya, Türkiye, Çin ve İran gibi ülkeler ulusal para birimleriyle ticaret konusundaki görüşmelerini sıklaştırırken Putin'den diğer ülkelerin de istekli olduğu açıklaması geldi.

Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'ndaki bir oturumda konuşan Putin, "Dolarla alışverişte karşılaşılan durumları göz önüne aldığımızda, giderek artan sayıda ülke, ulusal para birimleriyle ticarete ilgi gösteriyor" dedi.

'KÜRESEL EKONOMİDE İSTİKRAR AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Kısıtlamalar bulunduğunu ve bunun öncelikli olarak petrol, petrol ürünleri ve gaz ticaretiyle ilişkili olduğunu kaydeden Putin, "İkili ticarette ulusal para birimleri kullanımını geliştirmek doğru bir eğilim. Bu, küresel ekonomide istikrar açısından da doğru. Kademeli olarak ilerleme sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'RUSYA, DOLARA BAĞIMLI OLMAK YERİNE PARA BİRİMLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMELİ'

Rus lider, ülkesinin yalnızca ABD dolarına bağımlı olmak yerine uluslararası ticarette kullanılan yabancı para birimlerini çeşitlendirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

RDYF, 2019'DA ÇİN'LE İLK KEZ ULUSAL PARA BİRİMLERİ KULLANACAK

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, forumda yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in ulusal para birimleriyle ticaretin hacmini artırdığını ve 2019 yılında Çin ile ilk defa ulusal para birimleriyle ticari işlem yapacaklarını söylemişti.

2015 yılından beri düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu, Rusya'da organize edilen en büyük forumlardan biri. Forum, Rusya'nın Uzak Doğu ticaretine ivme kazandırmayı ve Rusya ile uluslararası yatırımcılar arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

KAYNAK: SPUTNİK

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:20
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