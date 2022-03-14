Görüntüleri servis ettiler! Rus bombaları Kiev'de otobüs durağındaki sivilleri hedef aldı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rus bombaları bu kez Kiev'deki otobüs durağında bekleyen sivilleri hedef aldı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Brovary’da otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu.
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, çok sayıda sivil bombaların hedefi oldu. Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyindeki Brovary’de bulunan Velika Dimerka ilçesinde otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu.
Siviller yere yatarak kendini korumaya çalıştı
Duraktaki siviller patlamalar nedeniyle panik yaşarken, yere yatarak kendilerini korumaya çalıştı. Sivillerin söz konusu saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilirken, bombardıman anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.