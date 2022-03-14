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Dünya Görüntüleri servis ettiler! Rus bombaları Kiev'de otobüs durağındaki sivilleri hedef aldı
Dünya

Görüntüleri servis ettiler! Rus bombaları Kiev'de otobüs durağındaki sivilleri hedef aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rus bombaları bu kez Kiev'deki otobüs durağında bekleyen sivilleri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 23:30:00 - 2022-03-15 00:21:31

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Brovary’da otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, çok sayıda sivil bombaların hedefi oldu. Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyindeki Brovary’de bulunan Velika Dimerka ilçesinde otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu.

Siviller yere yatarak kendini korumaya çalıştı

Duraktaki siviller patlamalar nedeniyle panik yaşarken, yere yatarak kendilerini korumaya çalıştı. Sivillerin söz konusu saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilirken, bombardıman anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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