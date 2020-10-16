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Spor Görüntüleri ortalığı ayağa kaldırmıştı! Fırat Aydınus için karar çıktı
Spor

Görüntüleri ortalığı ayağa kaldırmıştı! Fırat Aydınus için karar çıktı

Gaziantep FK -Trabzonspor maçında verdiği kararlarla tepkilerin odak noktası haline gelen ve maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım ile yemek yiyen Fırat Aydınus'a MHK tarafından uyarı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:19:00 -
Görüntüleri ortalığı ayağa kaldırmıştı! Fırat Aydınus için karar çıktı

Gaziantep FK-Trabzonspor maçında ev sahibi takım lehine verdiği penaltı ile tepkilerin odak noktası olan hakem Fırat Aydınus maçın ardından da fotoğrafları ile gündeme damga vurmuştu.Karşılaşmanın gözlemcisi Yunus Yıldırım ile birlikte bir restoranda yemek yiyen Aydınus'a ağır ceza gelmesi bekleniyordu. Gözlemcilere Kovid-19 testi uygulanmadığı için hakemlerle bir araya gelmeleri yasak. Ancak Aydınus ile gözlemci Yunus Yıldırım kuralları göz ardı ederek yemekte buluştu.

1-2 hafta ceza bekleniyordu

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fırat Aydınus'a Disiplin Talimatları'nın "Talimatlara Aykırı Hareket" 46. maddeye göre 1-2 hafta ceza geleceği beklenirken, MHK sadece uyarı ile konuyu kapattı.Aydınus daha önce de yardımcı hakeme ettiği küfürlerle gündeme gelmişti. 2018-19 sezonunda 24. haftadaki Yeni Malatya-M.Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a ağza alınmayacak ifadeler kullanan Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti verilmiş, cezayı ise milli arada çekmişti.

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Yorumlar

Kanuni

Yemeği Az yedin çok ye uyarısı mı ?
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