  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Görüntüler Kabataş'tan! Böylesi görülmedi... İşaretle birlikte adeta hücum ettiler

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar özellikle Adalar'a akın etti. Kabataş iskelesine yanaşan Adalar vapurunda yer kapmak için birbiriyle yarışan vatandaşlar, görevlilerin işaretiyle birlikte adeta vapura hücum etti. Görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:17:00 -

Kabataş iskelesinde Ada vapurunda yer kapmak için sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak koşan kadın ve çocukların aralarında bulunduğu yüzlerce kişi akıl almaz görüntü oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda özellikle Adalar, İstanbul'da kalanların ilgi odağı oldu. Bayramın son üç günü Adalar'a giden vapurlar doldu taştı. Vapurlar kadar iskelelerde de manzara aynıydı. Kabataş iskelesinde kaydedilen görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi.

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişi , görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu. O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Vapurda yer yapmak isteyenler birbiri ile yarıştı.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o görüntüler bayramdan geriye kalan dikkat çekici anlardan birini oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı