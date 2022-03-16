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Dünya Görüntüler dehşete düşürdü! Rusya ekmek sırasındaki sivilleri hedef aldı
Dünya

Görüntüler dehşete düşürdü! Rusya ekmek sırasındaki sivilleri hedef aldı

Rusya, Ukrayna'ya saldırısının 21. gününde Çernihiv kentinde ekmek sırası bekleyen sivilleri hedef aldı. Görüntülerin dehşete düşürdüğü saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 18:49:00 - 2022-03-16 19:02:28

Rusya’nın Ukrayna’nın Çernihiv kentinde sivil yerleşim yerlerini hedef alması sonucu ekmek sırası bekleyen en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını 21 gündür sürdürüyor. Rus ordusu, bu kez Çernihiv kentinde sivil yerleşim yerini vurdu.

10 sivil hayatını kaybetti

Saldırıda bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen 10 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cansız bedenlerin olduğu ve yaralıların araçlara taşındığı anlar yer aldı.

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