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Yerel Görüntüler Başkent'ten! Araçlar suya gömüldü
Yerel

Görüntüler Başkent'ten! Araçlar suya gömüldü

Ankara’da etkili olan sağanak yağışın ardından yollarda yoğun su birikintileri oluşurken bazı araçların suya gömüldüğü görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 23:37:00 - 2022-07-01 00:46:19

Ankara’da başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede yoğun su birikintileri oluşurken bazı araçların suya gömüldüğü görüldü.

Ankara’da akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Yollar göle döndü

Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

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