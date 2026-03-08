Görünce hemen kayda aldı! Koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Sakaltutan mevkiinde sürü halinde dolaşan dağ keçileri görüntülendi. Çermik Sakaltutan mevkiinde dağ keçilerinin gruplar halinde beslendikleri görüldü. O anlar Cuma Kuş isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İlk defa böyle kalabalık bir dağ keçisi sürüsünü yakından gördüğünü dile getiren Cuma Kuş, onları görünce heyecanlandığını o anı Cep telefonu ile kaydettiğini söyledi. Çermik'te son dönemlerde sık sık yaban hayvanları görüldüğünü belirten Kuş, vatandaşların bu hayvanlara zarar vermemesi gerektiğini belirtti.