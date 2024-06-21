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Kadın - Aile Görünce hemen bırakacaksınız: Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin... Zararlı olduğu tespit edildi
Kadın - Aile

Görünce hemen bırakacaksınız: Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin... Zararlı olduğu tespit edildi

Yeniakit Publisher
2024-06-21 21:05:00 - 2024-06-21 21:09:51
Görünce hemen bırakacaksınız: Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin... Zararlı olduğu tespit edildi

Bazı gıdalar sağlıklı görünse de vücuda zehir saçıyor. İşte o ürünler…

Günlük hayatta masum görülen birçok ürün sıkça tüketiliyor. Ancak bu masumluğun altında zehir yatıyor. Vücuda ciddi anlamda zarar verilebiliyor.

1-KAHVE KREMASI:

Kullanılan kahve kremleri genellikle gerçek krema içermeyebilir. Bunun yerine su, şeker, soya fasulyesi yağı veya hatta kanola yağı gibi malzemeler içerebilirler. Ayrıca, mono ve digliserit gibi katkı maddeleri de içerebilirler.

2- MEYVE SUYU

Meyve suları da masum gibi görünebilir ancak genellikle yüksek miktarda şeker, fruktoz, mısır şurubu veya kıvam arttırıcılar gibi kimyasallar içerirler.
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Hazır meyve suları yanı sıra evde yapılanlar da benzer şekilde zararlı olabilir.

3- MAYONEZ:

Mayonez, birçok kişinin favori sosudur ancak içerdiği şeker ve koruyucular nedeniyle sağlıksız olabilir.

Yumurta içeriğine rağmen, içindeki katkı maddeleri sayesinde uzun süre bozulmadan kalabilir.

4- BULYON:

Bulyonlar, yemeklere lezzet katmak için kullanılan ancak içerdikleri palm yağı ve bol miktarda tuz gibi zararlı bileşenler nedeniyle sağlıksız bir tercihtir.

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