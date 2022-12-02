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Medya Görmemişin parası olmuş...
Medya

Görmemişin parası olmuş...

Acun Ilıcalı kızları ile Wonderland'e gitti. Tatil yapan Acun Ilıcalı'nın kızları, kıyafetleri ile gündem oldular. Kızların sadece tek bir ayakkabılarının değeri, fiyatıyla adeta dudak uçuklattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 18:27:00 -
Görmemişin parası olmuş...

Acun Ilıcalı kızları ile Wonderland'e gitti. Tatil yapan Acun Ilıcalı'nın kızları, kıyafetleri ile gündem oldular. Kızların sadece tek bir ayakkabılarının değeri, fiyatıyla adeta dudak uçuklattı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 4 kızı ile beraber tatile çıktı. Londra'da bulunan Winter Wonderland'e giden Acun Ilıcalı'nın kızları ile yaptığı paylaşım sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Dikkat çeken sadece fotoğraf olmadı. Kızların kombinlerinin değeri de adeta dudak uçuklattı.

TV100'de yer alan habere göre; Yasemin Ilıcalı'nın kızının giydiği montun fiyatı tamı tamına 30 bin 379 TL. Ayakkabısının değeri ise 15 bin TL civarında.

Sadece bir ayakkabılarının değeri...

Bir diğer kızı Leyla'nın giydiği ayakkabının değerinin ise tam 16 bin TL olduğu öğrenildi.

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