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Görme engelli vatandaş, yardım istediği kişi tarafından dolandırıldı

Trabzon’da görme engelli vatandaş, yardım istediği kişi tarafından dolandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:29:11 -
Görme engelli vatandaş, yardım istediği kişi tarafından dolandırıldı

Trabzon’da görme engelli vatandaş, yardım istediği kişi tarafından dolandırıldı. Polis görme engelli şahsı dolandıranı arıyor.


Edinilen bilgiye göre, N.B. (37) adlı görme engelli vatandaş, İnönü Mahallesinde bulunan PTT ATM’sine giderek hesabındaki parasını çekmek istedi. Görme engelli olduğu için sırada bulunan bir şahıstan yardım isteyen N.B. hesap kartı ve şifresini bu şahsa vererek beklemeye başladı. Parayı çeken şahıs çektiği parayı N.B. ‘ye vermeden ATM’den kaçarak uzaklaşınca, görme engelli vatandaş N.B. dolandırıldığını anladı. Dolandırıldığından ötürü faili meçhul şahıs hakkında karakola müracaatta bulunan N.B.’nin şahıstan şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüpheli hakkında araştırmalara başladı.

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