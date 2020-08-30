Görevden uzaklaştırılmıştı! Libya İçişleri Bakanı Başağa konuştu

Görevden alınan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa görevden alınmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Saklayacak bir şeyi olmadığını belirterek, Libya halkının sorunlarını dile getirdiğini, insanların savaşa dayandığını ancak elektrik, koronavirüs gibi sorunlar olduğunu belirtti. Başağa, Allah ve halk karşısında sorumlu olduğunu vurguladı.

Başağa, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan yolsuzların araştırılması için bir komisyon kurulmasını istedi.

Görevden alınmıştı

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisi dün yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Başağa'nın tedbir amaçlı görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği belirtilmişti. Başağa hakkında 72 saat içinde bir soruşturma açılacağı kaydedilmişti.