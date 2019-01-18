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Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi

Kolombiya'nın Bogota kentinde polis okulunu hedef alarak düzenlenen bombalı araç saldırısında ölü sayısı 21'e yükseldi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

18 Ocak 2019 Cuma 11:40
Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi

Bogota Belediyesi Sağlık Sekreterliğinden, kentin güneyindeki General Santander Polis Okulunda düzenlenen ve 68 kişinin yaralandığı terör eyleminde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği duyuruldu. Yaralılardan 10'unun durumun ağır olduğu bildirildi.

Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 11 gencimiz, özgürlüğün ve hukukun tek garantisi demokrasinin cesaretle müdafaası ve Kolombiya sevgisi ile sonsuzluğa yürüdü. Onları bizden terörizm ayırdı ve bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque de polis okulundaki güvenlik zirvesi ve incelemelerini tamamlamasının ardından devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'dan görüntülü mesajla Kolombiyalılara seslendi.

3 gün ulusal yas ilan edildi

Duque, "Saldırının meydana geldiği andan itibaren eşlik ettiğimiz kurbanların ailelerine sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Onların hatırası için 3 gün ulusal yas ilan edilmesine karar verdik." diye konuştu.

Bir eğitim merkezine yapılan saldırının, gençleri, özgürlükleri ve Kolombiyalıları hedef aldığını belirten Duque, şöyle devam etti:

"Bugün teröristler toplumu sindirmeyi ve Kolombiya devletini korkutmayı istedi. Kolombiya onlara sağlam ve tek bir millet olduğunu, böyle bir çılgınlık karşısında yıkılmayacağını gösterecek. Sizlere bu rezil saldırının cezasız kalmayacağının güvencesini vermek istiyorum."

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:40
  1. bogota
  2. bogota saldırı

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  • mehmet önenmehmet önen41 dk önce
    Yapan kim . insaallah yine müslümanlarin üzerine bu sucu atmazlar,

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