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Yerel Gören bir daha okuyor! Aracın arkasında ilginç yazı
Yerel

Gören bir daha okuyor! Aracın arkasında ilginç yazı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 11:32:00 -
Gören bir daha okuyor! Aracın arkasında ilginç yazı

Siirt'te bir vatandaşın aracının arkasındaki, "Acemi" ifadesi görenleri gülümsetti.

Kent merkezinde park halinde bir aracın arka camındaki yazı görenleri hayrete düşürdü. Sürücü, acemi olduğunu ve bu sebeple de araç sürücülerinden duyar beklediğini belirten bir yazıyı aracın arkasına astı.

Aracın arka camına "Acemi” şeklinde yazı yapıştırarak sürücüleri uyardı. Arabada “Acemi” yazısını gören bazı vatandaşlar da tebessüm etti.

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