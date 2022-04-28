"Gördüklerimize inanamayacağız" dedi ve ekledi: Harita değişecek!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişiminin yankıları sürerken, savaşın etkisi dünya siyaseti üzerinde bırakacağı etki de merak konusu olmaya devam ediyor.

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, savaş sonrası Avrupa’da yaşanması muhtemel olaylara değindi.

Babaoğlu’nun bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çok değil, dört, beş yıl sonra Avrupa, özellikle de Doğu Avrupa haritasını açıp baktığımızda...

Dört bir yandaki sınırlarımızın hemen ötesine göz gezdirdiğimizde...

"Nasıl hızla değişti her şey!" diyeceğiz.

Belki gördüklerimize inanamayacağız.

İşte bu yüzden Türkiye'nin ayaklarını çok sıkı basması gereken bir dönemdeyiz ve şükür ki, öyle davranıyoruz.

Bu yüzden de liberal gevşekliklere prim vereceğimiz dönem gelip geçiyor.

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Mesele sadece Ukrayna değil.

Ukrayna tetikti.

Ateş edildi, süreç başladı.

Öyle ya da böyle Ukrayna'nın içinden birkaç ülke çıkacak, bu artık anlaşıldı.

Şimdi bölgenin belki en kırılgan ve nüfusunun yüzde 40'ı azınlıklardan oluşan Moldova'yı yangın sahasına doğru itiyorlar.

Moldova yanarsa, çaktırmadan devasa bir ABD üssü haline getirilen Romanya dışarıda kalabilir mi?

Romanya 2020'lere yaklaşırken "Besarabya" dediği Moldova'yı defalarca "anavatanla birleşmeye" çağırmıştı.

Ve her zaman Rusya'ya yakın duran Moldova 2020'ye ABD'nin açık desteğiyle Batı yanlısı bir ülke olarak girdi, 2021 seçiminde de bu perçinlendi.

Ama ülkede yaşayan Ruslara sorarsanız, Moldova artık ilk dokunuşta dağılacak bir ülke...

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"Ya olur mu hiç öyle şey?" diyenler varsa, Yugoslavya'yı hatırlatırım.

(Gençlere sorsak, belki "Orası da neresi?" diyecekler, ayrı konu!)

1991 Aralık ayı Sırpların hamisi Sovyetler Birliği'nin resmi dağılışıydı. Sonrasının Yugoslavya halkları için nasıl ve hangi acılarla geleceği belliydi.

Meraklısı kaynaklara uzanıp araştırsın...

Şimdi kritik aktör İngiltere'nin açıklamalarını dikkatle "okuyanlar" Doğu Avrupa ülkelerine şu mesajın verildiğini görüyorlar: "Rusya'nın askeri gücü çöktü, siyasi gücünün çökmesi de yakındır; herkes yeni haritalara hazırlansın!"

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Tarih belki ilk kez medyadan da hızlı koşuyor.

Yetişebilirsek...

Suriye, Irak ve hatta İran haritalarının değişme potansiyelinin yüksekliğini de başka yazılarda değerlendiririz.