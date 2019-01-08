Google'dan yeni yıl 'Domuzluğu'

Yeniakit.com.tr-ABD menşeili arama motoru Google, yeni yıl için tasarladığı doodle'ında domuzları kullandı. Özel günler için farklı tasarımlar kullanan Google, yeni yıl için yaptığı doodle'da bir skandala imza attı.

Müslümanları önemsemedi

Tüm dünyaya yayın yapan Google, 2019'un ilk günü için yaptığı doodle'da Hristiyan alemi tarafından önemli olmayan fakat Müslümanlar için 'haram' olan domuzları kullandı. Google'ın dünyada bulunan milyarlarca Müslüman'ı önemsemeyen bu tavrı, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.