Google'dan yeni yıl 'Domuzluğu'
Google, 2019'un ilk günü için tasarladığı doodle'ında bir skandala imza atarak Müslümanlar için haram olan domuzları kullandı.08 Ocak 2019 Salı 14:26
Yeniakit.com.tr-ABD menşeili arama motoru Google, yeni yıl için tasarladığı doodle'ında domuzları kullandı. Özel günler için farklı tasarımlar kullanan Google, yeni yıl için yaptığı doodle'da bir skandala imza attı.
Müslümanları önemsemedi
Tüm dünyaya yayın yapan Google, 2019'un ilk günü için yaptığı doodle'da Hristiyan alemi tarafından önemli olmayan fakat Müslümanlar için 'haram' olan domuzları kullandı. Google'ın dünyada bulunan milyarlarca Müslüman'ı önemsemeyen bu tavrı, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.
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