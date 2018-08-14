THY - İstanbul
0553 313 94 23

Google'da "Rüyada dolar görmek" araması zirve yaptı

Google'da yapılan 'Rüyada dolar görmek' araması, tarihinin zirvesine çıktı. Google Arama Trendleri'nde (Google Trends) ‘Rüyada dolar görmek' araması, 2004'ten bu yana en popüler dönemini yaşıyor.

14 Ağustos 2018 Salı 16:03
Google'da "Rüyada dolar görmek" araması zirve yaptı

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, döviz piyasasındaki hareketlilik internet kullanıcılarının rüyalarına da etki etti. Google Arama Trendleri'nde (Google Trends) ‘Rüyada dolar görmek' araması, 2004'ten bu yana en popüler dönemini yaşıyor.

Google, kullanıcıların yaptığı aramalardaki terimlerin arama yoğunluğunu ve ilgisini Google Arama Trendleri servisi ile gösteriyor. Herkese açık olan sunulan bu servisteki rakamlar, 0 ile 100 arasında değerlendiriliyor.

100 değeri, arama teriminin en yüksek popülerliğe sahip olduğu dönemi temsil ederken; 50 değeri, terimin bunun yarısı kadar popüler olduğu anlamına geliyor. 0 değeri ise bu terim için yeterince veri olmadığı, diğer bir deyişle kullanıcıların bu terim ile arama pek yapmadığı anlamına geliyor.

14 YILDIR İLK KEZ 100'Ü GÖRDÜ

Gündemdeki gelişmelerin bir yansıması olan arama trendlerinde Türkiye'deki kullanıcıların yaptığı ‘Rüyada dolar görmek' aramalarına bakıldığında, dolar kurunun 7 TL'ye kadar zıpladığı son birkaç günde,

Sözkonusu arama terimi ilk kez 100 değerini aldı.

Diğer bir deyişle Google'da 2004 Ocak'tan bu yana yapılan aramalarda, ‘Rüyada dolar görmek' terimi en yüksek popülerliğine 10 Ağustos'ta ulaştı.

EN ÇOK SİVASLILAR'IN RÜYASINA GİRDİ

Bu ay başına göre ikiye katlanan ‘Rüyada dolar görmek' arama terimine olan ilgi, temmuz ayı sonuna göre ise tam dört kat artmış durumda.

Google'ın Arama Trendleri'nde arama popülerliğinin yanı sıra şehirlere göre de söz konusu terime olan ilgiye yer veriliyor. Buna göre son 3 ay içerisinde ‘Rüyada dolar görmek' terimini en yoğun arayan şehir Sivas oldu.

Ekonomik ve siyasi gündemin hem internet arama terimlerine hem de kişilerin bilinçaltına yansıdığının bir göstergesi olan ‘Rüyada dolar görmek ne anlama gelir? sorusunun yanıtını merak edenler için ise rüya tabirleri değerlendirmelerine göre yanıt şu: Rüya sahibi maddi şeylere sahip olacak.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:03
  1. Sivas
  2. Google
  3. arama motoru
  4. arama
  5. rüyada dolar görmek
  6. google arama trendleri
  7. google trends

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da bombalı saldırı: 14 yaralı
    1. Pakistan'da bombalı saldırı: 14 yaralı
    2. Evin bahçesinde patlama! 4 çocuk..
    3. Bakan duyurdu: Konutta yeni kampanya..
    4. BDDK'dan bankaları 'rahatlatan'..
    5. İBB, 35 Bin üniversite adayına rehber..
    6. Ülke yine kana bulandı! Çok sayıda..
    7. Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
    8. Skandal F-35 kararı sonrası Yunan..
    9. Sahtekar din sömürücüsünden 'kaynanaya..
    10. Ülke şokta! Dükkana bomba ile..
    11. Dolar güne nasıl başladı?
    12. Belediye başkanından örnek tasarruf:..
    13. Konutta son dakika kampanya!
    14. 200 milyon yıl öncesine ait olan yeni..
    15. Azerbaycan'da Türkiye'ye destek!
    16. FBI'dan dünyayı korkutan dolar..
    17. Çorum'da seyir halindeki araç alev aldı
    18. Amerika menşeli teknolojik ürünlere..
    19. Çin'den ABD'ye savunma bütçesi tepkisi!
    20. Ölmeyi yasaklayan fenomen muhtar..
    Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
    Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?