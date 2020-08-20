Google Earth ne için kullanılır? Google Earth program yalnızca haritaları ve fotoğrafları görüntülemekle kalmıyor, uydu turizmi çağını da başlatıyor. Google Earth çok kullanmak tüm dünya üzerinde sanal gezinti yapmanızı sağlar. Uydu görüntüleri, arazileri, 3D binaları ve çeşitli yerleri mause’a tıklarak görmenizi sağlar.

Google Earth ile dünyanın bütün yollarında mesafe hesaplama yapabilirsiniz. Hatta Google Earth’e iki konum verebilir ve aralarında geçiş yapmanın en iyi yolunu planlamasını sağlayabilirsiniz. Google Earth ile gökyüzünü, okyanusları, dağları, tepeleri, sokak ve caddeleri görüntüleyebildiğiniz gibi tarihi mekanları, işletmeleri, restoran ve kafeleri, ev ve arabaları kıısacası dünya üzerinde bulunan birçok şeyi görüntüleyebilirsiniz. Google Earth ile görmek istediğiniz yerleri Amerika'dan Avrupa'ya Asya'dan Avustralya'ya dünyanın her yerindeki bütün şehirleri masrafsız ve zahmetsiz bir şekilde gezinebilirsiniz. Saniyeler içinde, Batı Amerika'nın çöllerinden Tahiti tropik adasına geçebilirsiniz. Satın alacak bilet, paketlenecek çanta, uzun kuyruklar veya gümrük veya başka herhangi bir şey yok. Bu açıdan bakıldığında Google Earth gezi ve keşif meraklıları için kaçırılmaz bir fırsat sunar.

Google Earth, flaş haberlere hızlı bir şekilde yanıt vermeye de imkan tanıyor. Örnek olarak, ölümcül bir deprem Pakistan'ı vurduğunda, Google Earth, deprem bölgesinin çevrimiçi olarak bu adresten erişilebilen daha yüksek kaliteli uydu görüntülerini güncel olarak size sunar.

Aynı zamanda Google Earth araştırmacılar için de ayrıcalık sağlayan bir uygulamadır. Örneğin: Afrika'daki bir araştırma için zaman ve para harcamadan ilgili adresi görüntüleyebilirsiniz.

Google Earth programı nasıl kullanılır?

Google Earth kullanımı bilgisayar donanımı bilen her insanın kullanabileceği kolaylıkta tasarlanmıştır. Son derece pratik ve rahat bir yazılımdır. Google Earth kullanmak için sadece https://earth.google.com/web/ adresine girmek yeterlidir. Bu uygulamayı bilgisayarınıza veya telefonumuza indirdikten sonra gerisi çok basit olacaktır. Google Earth’de görsellerin kalitesini artırmak için Windows'un en son sürümlerini kullanmanız tavsiye edilir.

Google Earth uygulamasını masaüstü bilgisayarınızda kullanabildiğiniz gibi aynı zamanda telefon ve tabletlerde de kullanabilirsiniz. Google Earth akıllı telefon ve tabletlerinizde kullanabilmeniz için Google Earth uygulamasını ilgili Store marketten indirmelisiniz.

Google Play Store Google Earth uygulamasını indirmek için tıklayın

App Store Google Earth uygulamasını indirmek için tıklayın

Google Earth harita olarak kullanılmasının yanında aynı zamanda navigasyon olarak da kullanılmaktadır. Trafik durumu, yol durumu, hava durumu, askeri bölgeler gibi özellikleri bulunmaktadır. Tüm bunları görüntülemek için bilgisayarınızda Google Earth işlemcisinin kurulu olması gerekir.

Google Earth eklentisi nasıl kurulur?

Google Earth ile görüntülemek istediğiniz mekanları 3 boyutlu olarak izlemek isterseniz Earth Community ve Placemark indirmeniz gerekir. Placemark Google Earth üzerinde bakınmak istediğiniz koordinatları işaretlemeye yarar.

Google Earth sokak görünümü nasıl ayarlanır?

Google Earth'te sokak görünümünü görüntülemek için öncelikle Google Haritalar uygulamasını açın. Görüntülemek istediğiniz adresi yazarak arama yapın. Harita üzerindeki adresini üzerine raptiye koyun. Alt kısımda yer alan adres inadına dokunun, sayfayı aşağı kaydırın. Street View etiketli bir simge göreceksiniz. Street View ‘e tıklayın. Bu adımdan sonra Google Earth sokak görünümünü açmış olursunuz.

Google Earth uygulaması ücretli midir?

Google Earth uygulaması ücretsiz olarak tasarlanmıştır ancak Pro sürümü gelişmiş bir uygulama olduğu için ücretlidir.