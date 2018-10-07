Google Drive'a tasarım yeniliği!

Google, materyal tasarımın mucidi konumundaki bir şirket. Google'ın kendi materyal tasarımı açık renkler, kartlar ve yuvarlatılmış köşeler. Şimdiye kadar Google Hesap Makinesi, Google Fotoğraflar, Google Chrome, Android İletileri, Google Telefon, Google Kişiler ve Google Takvim yeni materyal tasarım içeren temalarıyla güncellendi.

Uygulamayı açtığınız zaman yakın zamanda açılmış dosyalara, oluşturduğunuz klasörlere ve yüklediğiniz dosyalara erişebilmektesiniz.

XDA üyeleri aracılığıyla keşfedilen yeni tasarım kullanımı kolaylaştırıyor. Hala kullanabileceğiniz bir açılır menü olsa da en önemli ayarlara ve dosyalara alt menüden erişme imkanına sahip oluyorsunuz.