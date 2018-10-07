THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Google Drive'a tasarım yeniliği!

Google kullanıcı hesabı olan kişilerin kişisel döküman ve verilerini internet üzerinden depolamalarını sağlayan bir servise tasarım yeniliği geldi.

07 Ekim 2018 Pazar 10:37
Google Drive'a tasarım yeniliği!

Google, materyal tasarımın mucidi konumundaki bir şirket. Google'ın kendi materyal tasarımı açık renkler, kartlar ve yuvarlatılmış köşeler. Şimdiye kadar Google Hesap Makinesi, Google Fotoğraflar, Google Chrome, Android İletileri, Google Telefon, Google Kişiler ve Google Takvim yeni materyal tasarım içeren temalarıyla güncellendi.

Uygulamayı açtığınız zaman yakın zamanda açılmış dosyalara, oluşturduğunuz klasörlere ve yüklediğiniz dosyalara erişebilmektesiniz.

XDA üyeleri aracılığıyla keşfedilen yeni tasarım kullanımı kolaylaştırıyor. Hala kullanabileceğiniz bir açılır menü olsa da en önemli ayarlara ve dosyalara alt menüden erişme imkanına sahip oluyorsunuz.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:37
  1. google
  2. google drive

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    28 Şubat darbesinde zaman aşımı olmaz
    1. 28 Şubat darbesinde zaman aşımı olmaz
    2. Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'yla..
    3. Ardahan ve Kars'ta sıcaklık sıfırın..
    4. İran'da başladı, Türkiye'ye de sirayet..
    5. O camilerde yeniden ezan sesleri..
    6. Uluslararası İlişkiler Uzmanı..
    7. 8 şehit verdiğimiz hain saldırının..
    8. Pamukta ekim alanı devlet desteğiyle..
    9. İran'daki selde ölenlerin sayısı 8'e..
    10. Rekor yükseliş! Değerlendikçe,..
    11. Alaattin Çakıcı'dan cezaevi müdürüne..
    12. Şenol Güneş, formayı Atiba..
    13. Mina: Ezan sesini çok özleyeceğim
    14. MHP'de FETÖ tedbiri!
    15. Türkiye'de ilk defa Karacabey'de..
    16. Bursa'da iki siyah kuğu görüntülendi
    17. 4,5G'li sayısı 3G'lileri 8'e katladı
    18. Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'den..
    19. Çin'de bıçaklı saldırı! Ölü ve..
    20. Tüm uyarılara rağmen KPSS'de yine aynı..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!