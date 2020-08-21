Google Drive, Google’un dosya depolama ve senkorize etme hizmet servisidir.

Google Drive, Google Drive'da uzmanlaşmak için yeni başlayanlar için en iyi kılavuz insan zihni, insanlık tarihi boyunca en önemli mucizelerden biri olduğunu kanıtladı. İlk uygarlıklardan en modern yaşam ortamlarına kadar, çevresine verimlilik ve üretkenlik katmaya devam eden insan zihnidir. İnternet teknolojisi ve uygulaması, tüm insan yaşamı ortamını en şaşırtıcı şekilde değiştiren insan beyni mucizesine böyle bir örnektir. Bugün sadece birkaç tıklama, birçok resmi çalışmanın iletişimi ve yönetimini sağlamak için yeterli. Dünya, küresel bir köye küçüldü, çünkü hayata sınırsız erişim ve kolaylık eklendi. İnsan yaşam aktivitesindeki kolaylıktan bahsedecek olursak, çeşitli uygulamaların internet ve bilgisayarlar üzerinden kullanılması ilk seçenek olarak aklımıza gelir. Bu tür bir örnek, çeşitli etkinliklere sınırsız verimlilik ve uyumluluk ekleyen Google Drive'ın örneğidir. Bu depolama ve senkronizasyon uygulaması, hayal gücümüzün ötesinde bir yeterliliği onaylıyor. Google Drive sürücüsünün kullanımına dair detayları yazımızda bulabilrsiniz.

İşte yazımızda değineceğimiz konuların bir önizlemesi:

Google Drive özellikleri

özellikleri Google Drive'a giriş

Dosyalar nasıl oluşturulur, yüklenir ve depolanır?

Fotoğraflar ve belge paylaşımı

Google Drive özellikleri nelerdir?

Google Drive’da, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Çizimler, Formlar ve Sitelerin kurulumu saniyeler sürer.

Kullanım şekli şaşırtıcı derecede basit. Tek yapmanız gereken bir e-posta adresi sağlamak ve bir web formunda veya telefonunuzda birkaç temel soruyu yanıtlamaktır.

Google Drive ile dosyalarınızı diske veya indirmeye gerek yok!

Google Drive kullanırken, Windows, Mac'ler ve Linux masaüstü ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra Chromebook dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilen Google Chrome tarayıcısını kullanmanız iyi olacaktır.

Eğer cihazınızda Google Crome tarayıcısı yüklü değilse…

Google Crome tarayıcıyı indirme ve yükleme talimatları için tıklayın

Google Drive uygulamasını kullanabilmek için bir Google Hesabı’nız olması gerekir. Gmail uzantılı bir google hesbaınız varsa aşağıda anlatacağımız Google Drive kullanımı adımlarını kolaylıkla geçebilirsiniz.

Google Hesabınız yoksa…

Google hesabı oluşturmak için tıklayın

Yazımızın bu aşamasında Google Drive arayüzünü açıklayacak ve dosyalarınızı ve klasörlerinizi nasıl organize edeceğiniz konusunda bazı ipuçları vereceğiz.

Google Drive dosya yükleme işlemi nasıl yapılır?

Google hesabınız ile google.com’da hesap açın. Ardından Google ana sayfasının sağ üst köşesinde yer alan uygulama paneline tıklayın.

Uygulama paneli açıldığında fotoğrafta da gözüken Drive seçeneğine tıklayın.

Google Drive ana sayfası bu şekilde açılmış olacaktır.

Google Drive dosya ve klasör ekleme nasıl yapılır?

Google Drive ara yüzünün sol üst köşesinde yer alan ± Yeni sekmesi yeni bir dosya, klasör veya fotoğraf yüklemeyi ifade eder. Bu seçeneği tıklayarak cihazınızda yer alan döküman veya fotoğrafları Yükle işareti ile Drive hesabınıza kaydebilirsiniz. Kaydettiğiniz kılasörünüzün ismini dilediğiniz şekilde değiştirerek Drive içerisinde kendi düzenlemenizi yapabilirsiniz.

Google Drive dosya paylaşımı nasıl yapılır?

Google Drive’ın depolama özelliğinin yanında digger google hesapları ile senkronize etme özelliği de bulunmaktadır. Drive ile dosya ve klasörlerinizi bir veya birden fazla kişiye paylaşıma açabilirsiniz. Peki, drive dosyamı nasıl paylaşırım?

Google Drive’ı açın. Ardından daha once yüklediğiniz ve paylaşıma açmak istediğiniz dosya veya klasörünüzü seçin. Dosyanın üzerine gelip seçerek sağa tıklayın. Sağda çıkan seçeneklerden Paylaş seçeneğine tıklayın.

Çıkan arayüzde kendi hesabınızın üzerinde eklemek istediğiniz hesapları yazmak üzeri bir kutucuk olacaktır. Bu kısıma bir veye birden çok gmail uzantılı hesap adresi yazın.

En son olarak Paylaş seçeneğini tıklayın. Dosyanız seçtiğiniz kişi veya kişilerle senkronize olmuş olacak ve paylaşıma açık olacaktır.