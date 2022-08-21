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Medya Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!
Medya

Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!

TRT'nin sımsıcak bozkır dizisi Gönül Dağı 3. sezonu ile başlıyor, heyecanlı geri sayım başladı. 2. sezonuna Dilek'in ölümü ile veda eden dizisinin 3. sezon çekimleri başladı, dizinin eylül ayında yeni bölümleri ile ekrana gelmesi bekleniyor. Dilek'in ölümü ile senaryo bambaşka bir hal alacak. Peki Gönül Dağı'nda Dilek olmadan dizi nasıl ilerleyecek, setten bilgiler sızdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 15:27:00 -
Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!

TRT'nin sımsıcak bozkır dizisi Gönül Dağı 3. sezonu ile başlıyor, heyecanlı geri sayım başladı. 2. sezonuna Dilek'in ölümü ile veda eden dizisinin 3. sezon çekimleri başladı, dizinin eylül ayında yeni bölümleri ile ekrana gelmesi bekleniyor. Dilek'in ölümü ile senaryo bambaşka bir hal alacak. Peki Gönül Dağı'nda Dilek olmadan dizi nasıl ilerleyecek, setten bilgiler sızdı.

Cumartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan, izleyenlerin içini ısıtan aile dizisi Gönül Dağı'nın 3. sezonu için geri sayım başladı. Taner'in karısı Dilek'e hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın ölmesi ile seyirciyi şok eden bir sezon finali yaşatan dizide, yeni sezonda neler olacak merakla bekleniyor. Yapımcı ve dizinin senaristleri ise kara kara düşünüyor. Çünkü Dilek yoksa biz de yokuz diyen birçok izleyici sosyal medyadan isyan ediyor.

Başrollerinde Berk Atani Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk gibi genç isimleri bulunduran Gönül Dağı’nda büyük bir değişimin yaşanacağı sezon finalinde belli olmuştu. Hamile olan Dilek’in kayaların altında kalarak ölmesi seyirciyi şok etmişti Peki Dilek olmadan 3. Sezon nasıl olacak?

Hikayesi bittiği için diziye veda eden güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan’in diziye vedası sosyal medyada gündem olmuştu. Herkes geri dönecek diye beklerken dizinin son sahnesinde Dilek’in mezar taşının görünmesi tüm ümitleri bitiridi. Birçok seyirci Dilek yoksa biz de yokuz diyerek kazan kaldırdı.

Dizi setinden sızan bir bilgiye göre Gülsim Ali İlhan kısa süreliğine diziye yeniden dahil olacak. Taner rüyasında Dilek’i görecek ve Dilek’in rüyasında oğlunu sevdiği anlar izleyenlerin yüreklerini dağlayacak.

3. sezon fragmanında ortaya çıktı

Belediye Başkanı'nın kızı Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar ile dizinin fenomen ismi Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu bu sezon da dizide yer alacaklar. Düğünleri Dilek'in ölümü ile yasa dönen çifti neler bekliyor yeni sezonda birlikte izleyeceğiz.

 

Asuman ve Ramazan 3. sezonda da Gönül Dağı dizisinin kadrosunda yer alacak.

Sezon finalinde ne olmuştu?

Yayınlandığı her gün sosyal medyanın gündemi olan ve yüzlerce yorumun yapıldığı dizinin sezon finali izleyenleri ağlaşmıştı. Doğumuna az bir zaman kalan Dilek'in kayaların altında kalarak can vermesi, bebeğinin ise dünyaya gelmesi izleyenleri kahretmişti. Ramazan ve Asuman'ın ise en güzel günleri, hayallerini kurduğu düğünleri Dilek'in ölümü ile 'unutulmaz' bir gün olmuştu.

 


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