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Spor Gomis'ten şok itiraf: Galatasaray hasta bir aslan gibi
Spor

Gomis'ten şok itiraf: Galatasaray hasta bir aslan gibi

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da ikinci dönemindeki ilk maçına çıktı. Gomis Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada takımını hasta bir aslana benzetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 23:11:00 -
Gomis'ten şok itiraf: Galatasaray hasta bir aslan gibi

3,5 yıl sonra Galatasaray formasıyla ilk maçına Yukatel Kayserispor karşısında çıkan Bafetimbi Gomis, 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

"Çok mutlu olduğumu söyleyemem"

Gomis, "Bu maça baktığım zaman çok mutlu olduğumu söyleyemem. Taraftarlarımız çok iyi bir destek verdi. Bazen zaferleri taçlandıramıyorsunuz. Karşımızdaki Galatasaray, hasta bir Galatasaray diyebiliriz. Hasta bir aslan varmış gibi... Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu unutmamamız lazım." dedi.

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