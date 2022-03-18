Gomis: Avrupa'da mücadelemiz aramızda bağ kurmamızı sağladı

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Barcelona maçı sonrası konuştu.

Bafetimbi Gomis'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bu akşam gösterdik. Dünyanın en büyük takımlarından birine karşı iyi bir mücadele gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Genç bir takımız. Bu genç takım kendisini geliştiriyor. Bazı oyuncularımız çok daha güçlenecek. Avrupa'da yaptığımız mücadele, kendi aramızda bağ kurmamızı sağladı. Bu bağ üzerinden devam edeceğimizi düşünüyorum."