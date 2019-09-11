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Gölyazı’da hazan mevsimi

Bursa’da binlerce yıllık geçmişi bulunan, Apollon Krallığı’nın başkentliğini yapan, Bizans ve Osmanlı’nın izlerini taşıyan Uluabat Gölü, hazan güzelliğini yaşıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:04
Gölyazı’da hazan mevsimi

Bursa’da binlerce yıllık geçmişi bulunan, Apollon Krallığı’nın başkentliğini yapan, Bizans ve Osmanlı’nın izlerini taşıyan Uluabat Gölü, hazan güzelliğini yaşıyor. Ziyaretçi akınına uğrayan turistik gölde gün batımının en güzel anları Bursalı droneciler tarafından görüntülendi.


Gönüllü drone operatörlerinin bir araya gelerek kurduğu UHADER Bursa Drone Gönüllüleri Derneği, doğa fotoğrafçılarının uğrak yeri haline gelen Gölyazı köyüne gezi düzenledi. Adanın en üst noktasında bir araya gelen droneciler gün batımında dronelerini havalandırdı. En güzel gün batımı ve adanın gece görüntülerini bir araya getirerek film hazırlayan ekip, turistik mekanı göremeyenler için derneğin sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.


Dernek Başkanı ve aynı zamanda NAK Nilüfer Arama Kurtarma gönüllüsü Abdullah Furkan Bakırcan, "Uçmak özgürlüktür. Droneler doğru ellerde olduğu zaman insanlık adına çok faydalı işlerde kullanılabilir. Bizim maksadımız dernek çatımız altında bu işin ehil ve güvenilir kişiler tarafından yapılmasını sağlayabilmek. Bizim için önemli olan cihazlarımızın marka modeli değil düşünce yapılarımızdır. Bizim için önemli olan insan hayatı ve doğadır. Şu manzarada video çekmekten daha keyifli bir şey yok" dedi.


Dernek üyesi işadamı Zeki Sevim ise, kullandığı dronenin kumandasına cep telefonunu bağlayınca hem gelen telefonlara bakıp hem de drone uçurmak zorunda kaldı. İlginç görüntülerin yaşandığı faaliyet havanın kararmasıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:04
  1. doğa
  2. fotoğraf

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